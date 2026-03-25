LPG Gas : घरगुती गॅससाठी पुन्हा रांगा; संभाजीनगरमध्ये रास्ता रोको आंदोलन

कोल्हापूर : घरगुती गॅसचा साठा मुबलक असल्याचे प्रशासनाने वारंवार सांगूनही आज पुन्हा ग्राहकांनी गॅससाठी वितरकांच्या कार्यालयाबाहेर रांगा लागल्या. संभाजीनगर येथील वितरांनी गॅस सिलिंडर दिला नाही म्हणून ग्राहकांनी नेहमीप्रमाणे रास्ता रोको केला. अखेर शहर पुरवठा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन वाद संपवला. काही वितरण केंद्रांवर सकाळपासूनच रांगा लागल्या होत्या..आखाती युद्धामुळे देशातील गॅस वितरणावर शासनाने मर्यादा आणल्या आहेत. व्यावसायिक गॅसपुरवठा बंद केला. घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. मात्र, तरीही सकाळपासूनच शहरातील काही वितरकांच्या कार्यालयासमोर ग्राहकांच्या रांगा लागल्या होत्या. संभाजीनगर येथे ग्राहकांना पावत्या दिल्या होत्या. पण, गॅस सिलिंडर उपलब्ध नाही, असे वितरकांनी सांगितले. त्यानंतर संतप्त झालेल्या ग्राहकांनी सिलिंडर रस्त्यावर मांडून रस्ता अडवला. आताच्या आता गॅस सिलिंडर द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर शहर पुरवठा कार्यालयातील अधिकारी येथे आले. त्यांनी वितरक आणि ग्राहकांत मध्यस्थी केली. त्यानंतर पुरवठा सुरू केला. मात्र, यावेळी सर्व ग्राहकांना गॅस सिलिंडर मिळाला नाही. त्यामुळे काही जणांना निराश होऊन परत जावे लागले..मंडलिक वसाहतीमधील एका गॅस वितरकाच्या कार्यालयाबाहेर मध्यरात्रीपासूनच ग्राहक सिलिंडर घेऊन उभे होते. सोमवारी (ता.२३) ग्राहकांनी येथे रांग लावली होती. ग्राहकांच्या नोंदणीपेक्षा कमी गॅस सिलिंडर येथे असावेत, अशी चर्चा ग्राहकांमध्ये होती. रांग लागली कशी? प्रत्येक वितरकाने गॅस सिलिंडरचे वितरण ओ.टी.पी घेऊन आणि घरपोच करणे पुरवठा विभागाने बंधनकारक केले आहे. मात्र, गॅस नोंदणी करूनही काही जणांना सिलिंडर मिळालेला नाही. त्यामुळे असे ग्राहक वितरकाच्या कार्यालयात येतात आणि गॅस सिलिंडर घेऊन जातात, असे चित्र आहे..ओ.टी.पी. नसताना वितरणकाही गॅस वितरकांनी ओ.टी.पी न घेता गॅस सिलिंडरचे वितरण केले असल्याची तक्रार काही ग्राहकांनी केली. याबाबत प्रशासनाकडे खातरजमा केली असता असा कोणताही प्रकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले, मात्र ग्राहकांनी असे घडल्याची तक्रार केली.