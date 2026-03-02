Kolhapur City : गजबजलेल्या महाद्वार रोडवर सुरक्षिततेचा प्रश्न; अतिक्रमण आणि कोंडीने वाढवली धास्ती

कोल्हापुरातील मुख्य बाजारपेठ व व्यापारी मार्ग म्हणून महाद्वार रोडची ओळख आहे. बिनखांबी गणेश मंदिर ते पापाची तिकटी हा सुमारे एक किलोमीटरचा परिसर. करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर याच मार्गावर असून, सुमारे तीन हजारांवर लहान-मोठी सराफ व्यावसायिकांची दुकाने आहेत..साडेतीनशे फेरीवाल्यांसाठी हा मार्ग पैसा मिळविण्यासाठी आधार ठरतो. भेंडे गल्ली, जोतिबा रोड, न्यू गुजरी, ताराबाई रोड हे गजबजलेल्या महाद्वारला लागून असलेले मार्ग आहेत. दत्त गल्ली, जिरगे बोळ, वांगी बोळात राहणारी असंख्य कुटुंबे आहेत. या मार्गावरील काही धोकादायक इमारतींची नोंद महापालिकेकडे असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘अनसेफ’ म्हणून हा मार्ग ठळक होत आहे..Kolhapur Parking : पार्किंग बंद, पायपीट सुरू; श्री अंबाबाई मंदिराजवळील विद्यापीठ गेटकडील पार्किंग बंद केल्याने पर्यटकांचे हाल.अतिक्रमणामुळे चाळीस फुटांचा मार्ग होतो दहा फूटदुचाकी, चारचाकींची मार्गावरील वर्दळ गेल्या पाच-दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अतिक्रमणामुळे चाळीस फुटांचा हा मार्ग दहा फुटांचा होतो. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेतर्फे नवरात्रोत्सव, दिवाळी, गणेशोत्सवात हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवला जात असला तरी तिथली असुरक्षितता प्रकर्षाने जाणवते. .तसेच विविध प्रकारच्या व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करून व्यवसाय सुरू करावा लागतो. तरच त्यांना ना हरकत दाखला दिला जातो. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. त्यातही काही जण चुकारपणा करण्यात कमी करत नाहीत..Kolhapur Tourists : कोल्हापूर शहरात ‘पाटला’ वृक्षाची नोंद; प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांची माहिती : जिल्ह्यातील एकमेव वृक्ष.भयकारी व्यवसायांची यादीच नाहीमहापालिकेकडे भयकारी व्यवसाय म्हणून नोंद असणाऱ्या फटाके, प्लास्टिक यासारख्या व्यावसायिकांकडे फायर डिस्टिंग्युशर असणे बंधनकारक आहे. कपडे विक्रेते, सोन्या-चांदीची दुकानांतही ते असणे गरजेचे असताना बहुतांश दुकानात त्याची उपलब्धता दिसत नाही. शॉर्टसर्किटमुळे एखादी आपत्ती घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उभा राहतो..विशेष म्हणजे महापालिकेकडे भयकारी व्यवसायाची यादी तूर्त तयार झालेली नाही. धार्मिक पर्यटनासाठी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची मोठी गर्दी असते. येथे सण-उत्सव काळात चेंगराचेंगरीचा धोका आहे. आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे नसल्याचे चित्र गणेशोत्सव मिरवणुकांवेळी पाहायला मिळते. .पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पदपथांची कमतरता असून, अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी अडचण डोकेदुखी वाढवणारी आहे. जुनी, दाट बांधकामे व अरुंद गल्ल्यांमुळे आगीच्या प्रसंगी अग्निशमन दलाला पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. .शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेचे कर्मचारी दिवसांतून चार वेळा नो पार्किंग झोनमध्ये पार्किंग केलेल्या गाड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारत असले तरी वाहनधारकांच्या वर्तनात फरक पडत नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही ऐरणीवर येतो..महाद्वार रोडचे ऐतिहासिक महत्त्व...कोल्हापूर हे प्राचीन काळापासून धार्मिक व व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. त्या परंपरेचा केंद्रबिंदू म्हणजे महाद्वार रोड. महाद्वार रोड हा थेट अंबाबाई मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराशी जोडलेला आहे. मध्ययुगीन नगररचनेत मंदिराभोवती बाजारपेठा विकसित होत असत. त्याच परंपरेत हा मार्ग घडला. .शतकानुशतके मंदिरात येणाऱ्या यात्रेकरूंमुळे येथे सराफ, पूजा साहित्य, वस्त्र, मिठाई व इतर किरकोळ व्यवसाय फुलले. त्यामुळे महाद्वार रोड हा केवळ धार्मिक नव्हे, तर व्यापारी केंद्र म्हणूनही ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला आहे..मराठा सत्ता काळात विशेषतः मराठा साम्राज्य व पुढे भोसले घराणे, कोल्हापूर यांच्या कारकिर्दीत कोल्हापूर संस्थानाची भरभराट झाली. त्याच काळात मंदिराभोवतीची बाजारपेठ अधिक संघटित व विस्तारलेली दिसते. धार्मिक मिरवणुका, पारंपरिक कार्यक्रम आणि व्यापाराची लगबग यांमुळे हा रोड शहराच्या सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे..मार्गावर वाहतुकीची कोंडीअंबाबाई दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचा आकडा लाखांत आहे. दरवर्षी त्यात वाढत होत आहे. ज्या भाविकांना पार्किंग व्यवस्था माहीत नसते, ते थेट बिनखांबी गणेश मंदिराकडून महाद्वार रोडवर प्रवेश करतात. त्यामुळे मार्गावर वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. दुचाकी, चारचाकी वाहने याच मार्गावरून धावताना दिसतात. .महाद्वार हा एकेरी मार्ग असला तरी अनेक वेळा पापाची तिकटीकडून या मार्गावर काही दुचाकीस्वार बेधडकपणे प्रवेश करतात. ताराबाई रोडवरील सरस्वती चित्रपट गृहाजवळ पार्किंगसाठी इमारत बांधली आहे. .बिंदू चौक, दसरा चौक, रंकाळा, छत्रपती शाहू स्टेडियम येथे पार्किंगची सुविधी उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात हा परिसर वाहनमुक्त झोन होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे..आपत्कालीन यंत्रणा मजबूत करणे गरजेचेगेल्या तीन वर्षांत आपत्तीच्या विविध प्रकारांतील आपत्तीच्या ३३२ घटना घडल्या आहेत. महाद्वार रोडवर धोकादायक इमारती असून, त्याची नोंद महापालिकेकडे आहे. गणेशोत्सव विसर्जनाच्या मिरवणुकांवेळी त्या इमारतींवर धोकादायक इमारती असल्याचे फलक लावण्यात येतात. ही स्थिती लक्षात घेता आपत्कालीन यंत्रणा मजबूत करावी लागणार आहे. .जुन्या व नव्या इमारती येथे आहेत. गल्ली-बोळांत जुन्या कोल्हापूरचे रूप दिसून येते. या भागात काही आपत्ती घडल्यास त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. महापालिकेच्या जरी संवेदनशील परिसरांचा अभ्यास केला असला तरी मध्यवर्ती भागात असणाऱ्या महाद्वार रोडवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लक्ष द्यावे लागणार आहे..स्मार्ट सर्व्हिलन्स सिस्टीम होणार का?स्मार्ट सर्व्हिलन्स सिस्टीम म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून कॅमेरे, सेन्सर्स आणि सॉफ्टवेअर वापरून एखाद्या ठिकाणावर सतत आणि स्वयंचलित पद्धतीने लक्ष ठेवणारी प्रगत सुरक्षा प्रणाली. ही फक्त कॅमेऱ्यांची रेकॉर्डिंग सिस्टम नसते. .ती घटना ओळखून तिचे विश्लेषण करते व गरज असल्यास अलर्ट देते. चेहरा ओळखते, संशयित व्यक्ती किंवा ओळखीचे कर्मचारी ओळखते, काही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास लगेच सूचना देते, नंबर प्लेट ओळखते, वाहनांच्या नंबर प्लेटस् वाचते, ही या सिस्टीमची वैशिष्ट्ये असून, त्याची महाद्वार रोडवर नितांत गरज आहे..अग्निशमन दलवर्दीचे स्वरुप २०२३-२४ २०२४-२५ २०२५-२६फायर कॉल २१२४ २५७ २२६जखमी २११ २२ २०अपघात २३३ २३ २१जखमी ३४ ४ १मृत १ ० ०.पाण्यातील रेस्क्यू ० १ ०झाडपडी ६ १३ ९जखमी २ १ १मृत ० ० ०घरपडी १ १ ०सीएनजी गॅस लिकेज ० ० १. महापालिकेने फेरीवाल्यांसाठी महाद्वार रोडवर तीन फूट लांबीचे पट्टे मारून दिले आहेत. त्या पट्ट्यात फेरीवाले थांबून त्यांच्या साहित्याची विक्री करतात. महापालिकेतर्फे फेरीवाल्यांसाठी बायोमेट्रिक कार्ड सर्वेक्षण झाले होते. .मात्र, अद्याप कोणालाच कार्ड देण्यात आलेले नाही. फेरीवाला राष्ट्रीय कायद्यानुसार निवडणुका झाल्या असून, आठ प्रतिनिधींची निवड झाली आहे. समितीची रचना झालेली नाही. संघटनेकडे नोंदणीकृत असणारे ३५० फेरीवाले महाद्वार परिसरात व्यवसाय करतात. त्यात हंगामानुसार विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांची विक्रेत्यांची अधिकच भर पडते सकाळ, दुपार, संध्याकाळी वेगवेगळे विक्रेते या मार्गावर असतात.- अविनाश उरसाल, उपाध्यक्ष, महालक्ष्मी फेरीवाला संघटना.कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाच्या माध्यमातून सुमारे ३७ सीसीटीव्ही कॅमेरे गुजरी, भेंडे गल्ली, महादेव गल्ली, खर्डेकर बोळ, कासार गल्ली, घाटी दरवाजा, महाद्वार रोड चौक येथे बसविण्यात आले आहेत. त्याचे नियंत्रण संघाच्या कार्यालयातून होते. या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची जबाबदारी महापालिका, खासदार, आमदार यांची आहे. .कोट्यवधीची उलाढाल होते. शिवाय येथे ग्रामीण भागासह विविध शहरांतून सोन्या-चांदीच्या खरेदीसाठी येणारा ग्राहक वर्ग आहे. विविध सणांच्या निमित्ताने येथे गर्दीचा उच्चांक गाठला जातो. त्याचा फायदा घेऊन चोऱ्या करणाऱ्या भुरट्यांचे प्रमाणही दिसून येते. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी व महाद्वार रोड सुरक्षित करण्यासाठी जबाबदारीने पावले उचलायला हवीत.- राजेश राठोड, अध्यक्ष, कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघ.महाद्वार रोडवर एखादी आपत्ती घडली तर टिंबर मार्केट, महापालिका, फुलेवाडी येथे अग्निशमन गाड्या त्वरित नवरात्रोत्सव व दिवाळीत महाद्वार रोडवर चोऱ्या होतात. काही महिलांचे गट चोरी करण्यात पुढाकार घेतात. आम्ही फेरीवाला म्हणून केवळ आमच्या मालाची विक्री करण्यात व्यस्त असत नाही, तर या चोरांवरही आमची नजर असते. केवळ गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी करणारे रोडवर घिरट्या घालत असतात. त्याची कल्पना येताच आम्ही थेट पोलिसांशी संपर्क साधतो. वाहतुकीस अडथळा करण्याचा आमचा उद्देश असत नाही. जे नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय करू पाहतात, त्यांना आम्ही तसे न करण्याची सूचना देतो.- अनिल जाधव, फेरीवाला. 