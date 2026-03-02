कोल्हापूर

Kolhapur City : गजबजलेल्या महाद्वार रोडवर सुरक्षिततेचा प्रश्न; अतिक्रमण आणि कोंडीने वाढवली धास्ती

Mahadwar Road Safety : कोल्हापूरच्या मध्यवर्ती भागातील गजबजलेला महाद्वार रोड — अंबाबाई मंदिराकडे जाणारा प्रमुख मार्ग. आज सुरक्षिततेच्या प्रश्नांमुळे चर्चेत आहे. अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी, धोकादायक इमारती आणि अपुऱ्या आपत्कालीन सुविधांमुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे.
traffic road safety 

traffic road safety 

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापुरातील मुख्य बाजारपेठ व व्यापारी मार्ग म्हणून महाद्वार रोडची ओळख आहे. बिनखांबी गणेश मंदिर ते पापाची तिकटी हा सुमारे एक किलोमीटरचा परिसर. करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर याच मार्गावर असून, सुमारे तीन हजारांवर लहान-मोठी सराफ व्यावसायिकांची दुकाने आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Tourist
Muncipal corporation
Traffic
kolhapur ambabai tempal
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Tourism
traffice
road safety incidents

Related Stories

No stories found.