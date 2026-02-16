कोल्हापूर

Kolhapur Crime : आठ दिवस भीतीत, सोने विकल्यानंतर बिनधास्त; अखेर पंचवीस दिवसांनी संशयित पोलिसांच्या जाळ्यात

Gold Theft and Blackmail : गडहिंग्लज तालुक्यातील महागाव परिसरात सापडलेल्या शिर नसलेल्या मृतदेहाने जिल्ह्यात खळबळ उडवली होती. पंचवीस दिवस पोलिसांना चकवा देत फिरणारा संशयित अखेर जाळ्यात अडकला.
Mahagaon murder case

गौरव डोंगरेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : बारावीपर्यंत शिक्षण घेऊन भरतीसाठी प्रयत्न केला. अपयश आल्याने गवंडी काम करू लागला. कामावर जाण्याआधीपासूनच त्याचे गावातीलच एका महिलेशी सूत जुळले. न कळत्या वयात झालेल्या चुकांमुळे ‘ब्लॅकमेलिंग’सा सामोरे जावे लागले.

