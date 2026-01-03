कोल्हापूर

Kolhapur AB Form : माघार, पर्याय आणि संघर्ष; प्रभाग १२ ब मध्ये महायुतीची दुहेरी लढत अटळ

Dramatic Withdrawal at Shahaji College : हसीना फरास यांनी माघार घेतली तरी पर्यायी उमेदवार दिल्याने प्रभाग १२ ब मध्ये राष्ट्रवादी व शिवसेना दोन्ही उमेदवार रिंगणात राहिले.
Mahagathbandhan leaders and candidates outside the election office during nomination withdrawal.

Mahagathbandhan leaders and candidates outside the election office during nomination withdrawal.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहाजी कॉलेजमधील निवडणूक कार्यालयात अर्ज माघारीवेळी मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माजी महापौर हसीना फरास यांनी प्रभाग १२ ब मधील माघार घेतली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
NCP
political
election
Ward
Withdrawal
political news kolhapur
political alliances in Maharashtra
Maha Vikas Aghadi strategy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com