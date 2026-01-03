Kolhapur AB Form : माघार, पर्याय आणि संघर्ष; प्रभाग १२ ब मध्ये महायुतीची दुहेरी लढत अटळ

कोल्हापूर : शहाजी कॉलेजमधील निवडणूक कार्यालयात अर्ज माघारीवेळी मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माजी महापौर हसीना फरास यांनी प्रभाग १२ ब मधील माघार घेतली. .तरीही पर्यायी उमेदवार दिला असल्याने महायुतीतील राष्ट्रवादीचा तसेच शिवसेनेचा उमेदवार रिंगणार राहणार आहेत. तसेच १२ क मध्ये महायुतीचा उमेदवार नसल्याने तिथे अन्य उमेदवाराला पुरस्कृत करण्याची वेळ आली आहे..Sangli Election : भाजप स्वबळावर, आघाड्यांची तुटफूट; सांगली महापालिकेच्या रणांगणात बहुरंगी लढतीचा थरार.१२ ब मधील राजकारण चांगलेच तापले. काल याबाबत महायुतीच्या नेत्यांची एकत्रित बैठक झाली. हसीना फरास व शिवसेनेच्या संगीता पोवार या महायुतीतील दोघीही रिंगणात असल्याने पेच निर्माण झाला होता..माघारीसाठी आज दुपारी साडेबारापासून फरास या कार्यालयात येऊन थांबल्या होत्या. पण, पोवार आल्या नाहीत. शेवटच्या अर्धा तासात फरास यांनी माघार घेतली. एकाच कुटुंबात दोघांची उमेदवारी नको म्हणून माघार घेतल्याचे सांगितले. .Sangli Election : सांगलीवाडीत उमेदवारीचा पेच; महाविकास आघाडीत ताण, ऐनवेळी बदलांची शक्यता.तसेच त्यांनी बी फॉर्ममध्ये पर्यायी उमेदवार वैष्णवी जाधव यांना नमूद केले होते. त्यानुसार आता राष्ट्रवादीचे चिन्ह जाधव यांना मिळेल, त्यांना आपला पाठिंबा असल्याचे सांगितले, तर पोवार यांनी ए बी फॉर्म ब मधील दिला असल्याने आम्ही रिंगणात आहे, असे सांगितले. त्यामुळे महायुतीतील या दोन्ही पक्षाचे उमेदवार रिंगणात राहतील असे दिसते..एकीकडे १२ ब मधील हा वाद पेटला असताना १२ क मध्ये महायुतीचा उमेदवारच नाही. या जागेवर शिवसेना की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात समन्वय नसल्याचे स्पष्ट झाले. तिथे दाखल केलेला अर्ज संगीता पोवार यांनी माघार घेतला होता. त्यामुळे आता तिथे उमेदवारच नसल्याने महायुतीला अन्य उमेदवाराला पुरस्कृत करण्याची वेळ आली आहे. त्या जागेवर कॉंग्रेस, जनसुराज्य शक्ती, लोकराज्य जनता पार्टी याबरोबरच अपक्ष उमेदवार लढणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.