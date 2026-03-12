कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Annachhatra : महालक्ष्मी अन्नछत्रात चूल पेटवावी लागणार? ; दोन दिवस पुरतील इतकीच सिलिंडरची व्यवस्था

Gas Shortage : कोल्हापूरच्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील महालक्ष्मी अन्नछत्र हे हजारो भाविकांसाठी आशेचा आधार ठरते. दररोज चार ते पाच हजारांहून अधिक भाविक येथे मोफत भोजनाचा लाभ घेतात.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. साहजिकच श्री महालक्ष्मी अन्नछत्रात रोज चार ते पाच हजारांहून अधिक भाविक मोफत अन्नछत्राचा लाभ घेतात.

