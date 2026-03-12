Kolhapur Ambabai Annachhatra : महालक्ष्मी अन्नछत्रात चूल पेटवावी लागणार? ; दोन दिवस पुरतील इतकीच सिलिंडरची व्यवस्था

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. साहजिकच श्री महालक्ष्मी अन्नछत्रात रोज चार ते पाच हजारांहून अधिक भाविक मोफत अन्नछत्राचा लाभ घेतात..मात्र, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळणार नसल्याने अन्नछत्रात चूल पेटवावी लागणार का? असा प्रश्न आता व्यवस्थापनाला सतावू लागला आहे. अंबाबाईला येणाऱ्या भाविकांना अन्नछत्राबरोबरच शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी, समाजातील इतर गरजूंसाठीही रोज अन्नछत्रातर्फे भोजन व्यवस्था केली जाते. .Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.ही सारी व्यवस्था भाविकांनी दिलेल्या देणगीतून सुरू असली तरी संस्थेला उपलब्ध होणारे गॅस सिलिंडर हे व्यावसायिक शुल्कानेच घ्यावे लागतात. मात्र, आता सिलिंडरच उपलब्ध होणार नसल्याने संस्थेपुढे पेच निर्माण झाला आहे..याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष राजू मेवेकरी म्हणाले, ‘संस्थेकडे सध्या दोन ते तीन दिवस पुरतील इतकीच सिलिंडरची उपलब्धता आहे. श्री अंबाबाईला येणाऱ्या भाविकांबरोबरच समाजातील गरजूंसाठी आम्ही अन्नछत्र चालवतो. त्यामुळे किमान हा उद्देश लक्षात घेऊन तरी सिलिंडरची उपलब्धता व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.’.Kolhapur Gas Cylinder Shortage : कोल्हापुरात सिलिंडरसाठी रांगा, नागरिकांचे उन्हातान्हात प्रचंड हाल; प्रशासनाची भूमिका काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.