Gadhinglaj Temple : निधी मंजूर, पण आदेश रखडला; देवी महालक्ष्मी मंदिराचा विकास तीन महिन्यांपासून ठप्प

गडहिंग्लज : येथील ग्रामदेवता श्री देवी महालक्ष्मी मंदिराच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातील मंजूर सव्वाकोटीचा निधी खर्च झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पाच कोटींचा निधी मंजूर असला तरी, त्यातील ५० टक्के रक्कम पालिका व देवस्थान ट्रस्टीचा हिस्सा (प्रत्येकी सव्वा कोटी) आहे; परंतु दोन्ही संस्थांची ती कुवत नसल्याने शंभर टक्के निधी शासनाकडून मंजूर व्हावा, यासाठी मंजूर निधी आदेशाच्या शुद्धीपत्रकाचा प्रस्ताव दिला आहे, मात्र अद्याप त्यावर शासन निर्णय नसल्याने मंदिराचे काम तीन महिन्यांपासून ठप्प आहे..जुन्या पद्धतीचे सभामंडप नवीन करणे आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, तत्कालीन खासदार संजय मंडलिक यांच्या प्रयत्नामुळे पहिल्या टप्प्यात सव्वा कोटीचा निधी मिळाला. त्यातून पाया मजबुतीकरणासह प्लिंथ लेवलचे काम पूर्ण झाले आहे..दुसऱ्या टप्प्यात पाच कोटीचा निधी मंजूर आहे; परंतु यातील ५० टक्के म्हणजेच अडीच कोटी शासन देणार आहे, तर उर्वरित अडीच कोटी देवस्थान व पालिकेने प्रत्येकी २५ टक्क्यांचा हिस्सा खर्च करायचा आहे. मात्र, इतकी रक्कम भरायची या दोन्ही संस्थांची आर्थिक कुवत नाही. .त्यामुळे शासनानेच शंभर टक्क्यांप्रमाणे पाच कोटींचा निधी द्यावा, अशी अपेक्षा देवस्थानचे अध्यक्ष राजेंद्र तारळे व मुख्याधिकारी देवानंद ढेकळे यांनी मंत्री पाटील, मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे; परंतु त्यासाठी शासनाने पूर्वीच्या मंजूर निधीच्या आदेशाचे शुद्धीपत्रक काढण्याची गरज आहे. .तसा प्रस्तावही पालिकेने पाठवला आहे; परंतु हा प्रस्ताव अजूनही लालफितीत अडकला आहे. परिणामी तीन महिन्यांपासून दुसऱ्या टप्प्यातील मंदिराचे काम ठप्प झाले आहे. दरम्यान, मंत्री पाटील व मुश्रीफ यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून तातडीने दुसऱ्या टप्प्यातील मंजूर पाच कोटींच्या निधीचे शुद्धीपत्रक प्राप्त करून देत मंदिराच्या कामाला गती द्यावी, अशी अपेक्षा भाविकांची आहे. .दुसरा टप्पा अन् रचना...अंबाबाई मंदिराच्या धर्तीवर सभामंडपाचे ३२ खांबदीपस्तंभ व प्रवेशद्वारही होणारनवीन सभामंडपाची रचना जुन्या पद्धतीनुसार ठेवणारसभा मंडपावर मंगलोरीऐवजी केरळी खापऱ्यांचे नियोजनजुनी संरक्षक भिंत पाडून नव्याने आकर्षक करणारभाविकांच्या विश्रांतीसाठी बाकड्यांचे नियोजनजोतिबा डोंगरातील काळ्या पाषाणातून मंदिराचे संपूर्ण कामधर्मशाळा व इतर अनुषंगिक कामांसाठीही जादा निधीची मागणी.दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचा आराखडा तांत्रिक मंजुरीसाठी दिला आहे. तो लवकरच मिळेल; परंतु या आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी घेण्यापूर्वी शासनाकडून मंजूर निधीच्या आदेशाचे शुद्धीपत्रक प्राप्त होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाचे शुध्दीपत्रक आल्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मंदिराचे पुढील काम तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- देवानंद ढेकळे, मुख्याधिकारी, गडहिंग्लज नगरपरिषद.