कोल्हापूर

Gadhinglaj Temple : निधी मंजूर, पण आदेश रखडला; देवी महालक्ष्मी मंदिराचा विकास तीन महिन्यांपासून ठप्प

Temple Development Stalled : दुसऱ्या टप्प्यासाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर असला तरी ५० टक्के वाटा पालिका व देवस्थानला परवडणारा नसल्याने काम थांबले आहे.शुद्धीपत्रक मिळाल्यानंतरच प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि मंदिराच्या पुढील कामाला गती मिळणार आहे.
Temple Development Stalled

Temple Development Stalled

sakal

अजित माद्याळेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : येथील ग्रामदेवता श्री देवी महालक्ष्मी मंदिराच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातील मंजूर सव्वाकोटीचा निधी खर्च झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पाच कोटींचा निधी मंजूर असला तरी, त्यातील ५० टक्के रक्कम पालिका व देवस्थान ट्रस्टीचा हिस्सा (प्रत्येकी सव्वा कोटी) आहे; परंतु दोन्ही संस्थांची ती कुवत नसल्याने शंभर टक्के निधी शासनाकडून मंजूर व्हावा, यासाठी मंजूर निधी आदेशाच्या शुद्धीपत्रकाचा प्रस्ताव दिला आहे, मात्र अद्याप त्यावर शासन निर्णय नसल्याने मंदिराचे काम तीन महिन्यांपासून ठप्प आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
temple
Development
Muncipal corporation
delay work
devotees darshan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com