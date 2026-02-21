Kolhapur MSEDCL : महावितरणने शेती ‘फीडर’ला तातडीने मीटर बसवावे; राज्य इरिगेशन फेडरेशनची राज्य शासनाकडे मागणी

कोल्हापूर : कृषिपंपाच्या बनावट वीज बिलाची आकारणी करून पोकळ थकबाकी दाखवून महावितरण कंपनी शेतकरी आणि शासनाची फसवणूक करीत आहे. राज्य शासन विकासकामे थांबवून प्राधान्याने कृषी वीज बिलापोटीची रक्कम प्राधान्याने ‘महवितरण’ला देते. .त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खरा वीज वापर हा केवळ फीडर इनपुटद्वारेच निश्चित होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे राज्य शासनाने ‘महावितरण’ला आदेश द्यावेत’, अशी मागणी राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील यांनी केली आहे..Sangli Mahavitarn : वीज वापर तोच, पण बिल दुप्पट! सांगलीत स्मार्ट मीटरविरोधात संताप उसळला.प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, खऱ्या वीज वापरानुसार बिल आणि आकारणी करण्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. .तथापि, खोटी आकारणी पध्दत रद्द करणे आवश्यक असून, त्यासाठी महावितरण कंपनीने राज्यातील १०२६ शेती ‘फीडर’ला मीटर बसवावे. जेणेकरून शेतीचा खरा वीज वापर कळेल. त्यामुळे शेतकरी ग्राहकांना योग्य बिल येईल. खरी गळती निश्चित होईल..Beed News : महावितरणचा महाझटका; चुकीच्या रीडिंगचा शॉक, ग्राहकांचे कंबरडे मोडले; हजार रुपयांचे बिल थेट ७० हजारांवर कसे? .‘महावितरण’चे राज्यामध्ये साधारण ४७ लाख ९७ हजार कृषिपंपधारक आहेत. यापैकी केवळ १८ लाख कृषिपंपधारकांनाच कंपनीने वीज मीटर बसविले आहेत. बाकीच्या कृषिपंपांना मीटर बसविलेले नाहीत. त्यांचा वीज वापर आणि वीज बिल ‘महावितरण’कडून अंदाजे घेतलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.