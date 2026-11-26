कोल्हापूर : दहावी-बारावीच्या परीक्षेत केवळ उत्तीर्णतेची टक्केवारी वाढविण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा स्तर उंचावण्यावर राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कोल्हापूर व कोकण विभागाने भर दिला (Maharashtra Board new action plan for students) आहे. फेब्रुवारी-मार्चच्या परीक्षेसाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्यात ६० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, अनुत्तीर्णांची संख्या शून्यावर आणणे आणि ग्रेस गुणांवरील अवलंबित्व निम्म्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे..‘बोर्ड परीक्षेचा राजमार्ग, सूत्रबद्ध नियोजनातून यशाकडे’ या उपक्रमांतर्गत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मागील निकालाचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. दहावीसाठी शिक्षक, विषय व शाळास्तरावर, तर बारावीसाठी शिक्षक, विषय, शाखा व कनिष्ठ महाविद्यालयस्तरावर स्वतंत्र उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहेत..कोल्हापूर विभागात दहावीच्या १७ हजार २०६ विद्यार्थ्यांना मिळालेले ग्रेस गुण २०२७ मध्ये ८ हजार ६०३ पर्यंत, तर बारावीतील ४६ हजार ५९२ विद्यार्थ्यांची संख्या २३ हजार २९६ पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. कोकण विभागातही हे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे नियोजन आहे. तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेतील गुणांच्या तुलनेत लेखी परीक्षेतील कामगिरी सुधारण्यासाठी लेखन सराव, उत्तरपत्रिका विश्लेषण आणि वेळेचे नियोजन यावर भर दिला जाईल..Shivaji University Convocation : राधानगरीच्या तनुजाला राष्ट्रपती, तर वाळव्याच्या वेदिकाला कुलपती सुवर्णपदक जाहीर; शिवाजी विद्यापीठाचा उद्या दीक्षान्त समारंभ.दहावीसाठी शिक्षक, विषय, शाळास्तर, तर बारावीसाठी शिक्षक, विषय, शाखा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयस्तर असे विश्लेषण व उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. हा आराखडा ज्या त्या स्तरावर तयार करून जतन करावयाचा आहे. त्यानुसार निकालातील गुणवत्ता वाढीसाठी उपाययोजना करण्याबाबत, उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत.-राजेश क्षीरसागर, कोल्हापूर विभागीय अध्यक्ष, राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.