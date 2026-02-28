कोल्हापूर

Kolhapur Scholarship : पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेला सहावीचे प्रश्न; अभ्यासक्रमाच्या चौकटीबाहेरचे प्रश्न, निकषापेक्षा काठिण्य पातळी अधिक

Exam Controversy : प्रश्नपत्रिकेत सहावीच्या अभ्यासक्रमातील प्रश्न, अभ्यासक्रमाबाहेरील संदर्भ आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त काठिण्य पातळी यामुळे ही परीक्षा गुणवत्तेचे मूल्यमापन न ठरता विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक ताण ठरल्याची टीका होत आहे.
राजेंद्र पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात रविवारी पाचवी व आठवी या वर्गाची शिष्यवृत्ती परीक्षा झाली. इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या दोन्ही पेपरवर विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व शैक्षणिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

