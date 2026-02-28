Kolhapur Scholarship : पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेला सहावीचे प्रश्न; अभ्यासक्रमाच्या चौकटीबाहेरचे प्रश्न, निकषापेक्षा काठिण्य पातळी अधिक

कोल्हापूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात रविवारी पाचवी व आठवी या वर्गाची शिष्यवृत्ती परीक्षा झाली. इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या दोन्ही पेपरवर विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व शैक्षणिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी अनेक आक्षेप घेतले आहेत. .पाचवीच्या प्रश्नपत्रिकेत इयत्ता सहावीचे तीन प्रश्न आले होते. विहित अभ्यासक्रमाच्या चौकटीबाहेरचे प्रश्न विचारण्यात आले. गणिताच्या एका प्रश्नात तीन-चार क्रिया कराव्या लागल्याने मुलांना वेळेत पेपर सोडविता आला नाही. .Chhatrapati Sambhajinagar: शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! 12 वीच्या परीक्षेत काॅपी, केंद्र संचालकासह २४ जणांवर गुन्हे, बोर्ड करणार चौकशी.. .पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या वयोगटाचा, त्यांच्या बौद्धिक-मानसिकतेचा विचार करता, प्रश्नपत्रिकेची काठिण्य पातळी अधिक होती. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याऐवजी मानसिक ताणाचे कारण ठरल्याची प्रतिक्रिया शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शकांनी व्यक्त केली..इयत्ता सहावीच्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकात असलेल्या रिकाम्या जागा भराचे तीन प्रश्न पाचवीच्या प्रश्नपत्रिकेत विचारले होते. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे पूर्ण नाव पाचवीच्या पाठ्यपुस्तकात माणिक बंडोजी इंगळे ठाकूर असे आहे. .अभ्यास करा..! पाचवी अन् आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा २२ फेब्रुवारीला; परीक्षेत दोन पेपर, १५० गुणांचा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वाचा....मात्र, प्रश्नपत्रिकेतील पर्यायात माणिक बंडोजी ब्रह्मभट असे दिले होते. हा संभ्रम कशासाठी? असा सवाल शिक्षक करत आहेत. शब्दांच्या जातीवर विचारलेल्या नामांची संख्या किती, या प्रश्नात शब्दरचना व शुद्धलेखनाच्याही चुका झाल्या आहेत..भारतात २०२३ ला ‘जी -२०’ ही वीस देशांची परिषद झाली. या परिषदेचे बोधचिन्ह प्रश्नपत्रिकेत देऊन बरोबर घोषवाक्य कोणते?, असा प्रश्न विचारलेला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत अभ्यासक्रमात कुठेही हा संदर्भ नाही, तरी पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला होता..तसेच गणिताच्या एका प्रश्नात तीन-चार क्रिया मुलांना कराव्या लागल्या. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पेपर वेळेत सोडविता आला नाही. परीक्षा परिषदेच्या निकषनुसार प्रश्नपत्रिकेत ३० टक्के सोपे, ४० टक्के मध्यम व ३० टक्के कठीण प्रश्न असतात; मात्र झालेल्या प्रश्नपत्रिकेत ७० टक्के प्रश्न कठीण श्रेणीतील होते. त्यामुळे मुलांमधील आत्मविश्वास कमी झाला..त्यांना परीक्षेची भीती वाटेल अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. ‘प्रश्नपत्रिकेची काठिण्य पातळी संतुलित ठेवून ती विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे न्याय्य मूल्यमापन करणारी असावी. प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रियेत अनुभवी शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि शैक्षणिक मानसशास्त्र तज्ज्ञांचा सहभाग हवा.- भाऊसाहेब चासकर, संयोजक, ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरम, महाराष्ट्र.‘शिष्यवृत्ती परीक्षेत प्रश्न काढताना अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचा वयोगट व त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा विचार व्हायला हवा. झालेल्या परीक्षेत पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक क्षमतेचा विचारच केलेला दिसत नाही.अस्मिता पाटील, शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शक शिक्षिका.‘शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी दोन-तीन वर्षे कष्ट केलेल्या मुलांचे व शिक्षकांचे मनोधैर्य कमी करणारे हे पेपर होते. विद्यार्थ्यांच्या वयोगटाचा विचार न करता एमपीएससीच्या धर्तीवर पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारणे योग्य आहे का? नुरजहाॅं पेंढारी, शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक शिक्षिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.