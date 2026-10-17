कोल्हापूर

Equal Pay Demand: समान काम, समान वेतन द्या...न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम

Equal Pay Demand, Court Employees Protest, Maharashtra Courts :समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; नोव्हेंबरमध्ये सामुदायिक रजा आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा
Court Employees in Kolhapur Protest with Black Ribbons, Demanding Equal Pay for Equal Work

Court Employees in Kolhapur Protest with Black Ribbons, Demanding Equal Pay for Equal Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम, समान वेतन’ मिळावे, या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे. शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी येथील जिल्हा न्यायालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. राज्यातील ३४ हजार ५०० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

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