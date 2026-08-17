Maharashtra Doctor Recruitment : राज्यात 1400 डॉक्टरांच्या आठवडाभरात नियुक्त्या, आणखी 600 डॉक्टरांची होणार भरती; आरोग्यमंत्री आबिटकरांची मोठी घोषणा

कोल्हापूर : ‘राज्याला १४०० डॉक्टर उपलब्ध झाले असून, त्यांच्या नियुक्त्या येत्या आठवड्याभरात होतील. याशिवाय आणखी ६०० डॉक्टरांची भरती होणार आहे. तसेच सुमारे २५० दंतचिकित्सक आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध झाले आहेत. यातून सक्षम आरोग्य सुविधा देऊन निरोगी व सुदृढ महाराष्ट्र बनविण्यासाठी आरोग्य विभाग काम करेल, असा ठाम विश्वास आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे व्यक्त (Prakash Abitkar doctor recruitment announcement) केला..राज्यातील महिला आरोग्य समिती, जन आरोग्य समिती, लोकप्रतिनिधी तसेच रुग्णकल्याण समिती सदस्यांची ऑनलाइन जनसंवाद सभा घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी श्री. आबिटकर यांनी आरोग्य व्यवस्थेतील सद्यस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती जाणून घेतली..Nashik Sisters Drown : आई लगेच येईल, सांगून डॉक्टर बाबा दवाखान्यात गेले; 2 चिमुकल्या मुलींचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू.ते म्हणाले, ‘महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था म्हणजे केवळ मंत्रालयातील फाइल्स, शासन निर्णय किंवा रुग्णालयांच्या इमारती नाहीत. सामान्य जनतेचे, बालकांचे, शेतकऱ्यांचे आरोग्य जपणे आणि वृद्धांची काळजी घेणे याला आरोग्य व्यवस्थेने प्राधान्य दिले आहे. विविध समित्यांमार्फत विविध आरोग्य विभाग व समित्यांनी १० लाख लोकांशी संवाद साधला आहे. आणखी ४ लाख लोकांशी आरोग्य विभाग संवाद साधत आहे. या सर्वांकडून आरोग्य विषयक समस्या जाणून घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्यात येईल.’.Kolhapur Maternal Death : आंतरजातीय प्रेमविवाहाचा असा दुर्दैवी शेवट! आठव्या महिन्यात सिझेरियन, बाळाला जन्म देताच काही क्षणांतच आईने सोडला प्राण.राज्यात प्रथमच झालेल्या जनआरोग्य संवाद ऑनलाईन उपक्रमात राज्यातून बीड, तुळजापूर, पालघर, धाराशिव, नंदुरबार, जालना, अमरावती, मोर्शी आदी ठिकाणांहून मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश धस, राजाभाऊ तोडसा आदीही सहभागी झाले. यावेळी आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या समित्यांच्या बैठका किती झाल्या?.पेशंट दवाखान्यात येतात का? डॉक्टर वेळेवर येतात का? डॉक्टर रुग्णांची कसा संवाद साधतात? तसेच ते रुग्णालयात उपस्थित असतात का? आदी प्रश्न आरोग्यमंत्र्यांनी विचारले. मुनगंटीवार यांनी आरोग्य विभागाने आरोग्य विभागाच्या तक्रारींविषयी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करावा, तसेच सरकारी दवाखान्यातील अनुपस्थितीत डॉक्टरांच्या अनुषंगाने आठवड्यात एक दिवस निश्चित करून बैठक घ्यावी, अशी सूचना केली. त्याला आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला..लवकरच ऑनलाईन पोर्टलआरोग्यविषयक समस्यांसाठी लवकरच ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात येईल. त्याचबरोबर स्थानिक बचत गटाच्या माध्यमातून रुग्णांना सकस व पोषक आहार देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल, असेही आबिटकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.