Sugarcane Subsidy : ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना मिळणार मोठा दिलासा? गाळप उसाला प्रतिटन 700 रुपये अनुदानाची मागणी, धनंजय महाडिकांनी घेतली अमित शहांची भेट

कोल्हापूर : दुष्काळाचे सावट असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी, साखर कारखाने व पशुधनासाठी विशेष मदत पॅकेज द्यावे. तसेच गाळप उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपयांचे केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय द्यावे, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. त्यांनी याबाबत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन निवेदन (Maharashtra drought relief package for farmers) दिले..यंदा अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीची परिस्थिती गंभीर असल्याने तेथे तातडीने मदतीची गरज आहे. जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव, पाणीटंचाई आणि दीर्घकाळ राहिलेल्या कोरड्या स्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम केवळ शेती उत्पादनावरच नव्हे, तर रब्बी पेरणी आणि पशुपालनावरही दिसत आहे. चालू गाळप हंगामात सोलापूर विभागातील साखर उतारा सुमारे ७.५ ते ७.७ टक्के इतकाच असेल..Namo Shetkari Yojana : राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांचे 6 हजार रुपये अडकले? 'नमो शेतकरी'च्या 3 हप्त्यांबाबत मोठी अपडेट समोर, 'कृषी'चा 'वित्त'कडे प्रस्ताव.उतारा घटल्याने साखर उत्पादन कमी झाले असून, कारखान्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे. त्याचवेळी कारखान्यांना वैधानिक दर आणि करारानुसार शेतकऱ्यांना ऊस बिले द्यावी लागतात. त्यामुळे कमी उताऱ्याचा संपूर्ण आर्थिक भार, शेतकरी किंवा साखर कारखाने यांच्यावर टाकणे योग्य ठरणार नाही. बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये विशेष अर्थसहाय द्यावे. केंद्र सरकारच्या या मदतीमुळे कारखान्यांना दिलासा मिळेल आणि शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेवर देणे शक्य होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.