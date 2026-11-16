कोल्हापूर

Sugarcane Subsidy : ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना मिळणार मोठा दिलासा? गाळप उसाला प्रतिटन 700 रुपये अनुदानाची मागणी, धनंजय महाडिकांनी घेतली अमित शहांची भेट

Dhananjay Mahadik demand to Amit Shah : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. खासदार धनंजय महाडिक यांनी अमित शहा यांची भेट घेऊन उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये अर्थसहाय्य मागितले.
Dhananjay Mahadik Meets Amit Shah Over Maharashtra Drought Crisis

Dhananjay Mahadik Meets Amit Shah Over Maharashtra Drought Crisis

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : दुष्काळाचे सावट असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी, साखर कारखाने व पशुधनासाठी विशेष मदत पॅकेज द्यावे. तसेच गाळप उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपयांचे केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय द्यावे, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. त्यांनी याबाबत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन निवेदन (Maharashtra drought relief package for farmers) दिले.

Loading content, please wait...
Farmer
Dhananjay Mahadik
Drought
Sugar Factory
Maharashtra Government
Amit Shah
drought conditions in Maharashtra