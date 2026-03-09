कोल्हापूर

Kolhapur Farm : निकष नसल्यामुळे कर्जमाफीबाबत संभ्रमावस्था; १ नोव्हेंबर २०२२ पासून कालावधी धरण्याची शेतकऱ्यांतून मागणी

Farm Loan Waiver : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, या योजनेचे निकष अद्याप स्पष्ट न झाल्यामुळे शेतकरी आणि बँक सचिवांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Farmers raise concerns over unclear criteria

सकाळ वृत्तसेवा- कुंडलिक पाटील
कुडित्रे : राज्य शासनाकडून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. सहकार आयुक्तांनी सचिवांना नऊ मार्चपर्यंत याद्या अपलोड करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, यामध्ये निकष नसल्यामुळे कर्जमाफीबाबत सचिव आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.

