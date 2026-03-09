Kolhapur Farm : निकष नसल्यामुळे कर्जमाफीबाबत संभ्रमावस्था; १ नोव्हेंबर २०२२ पासून कालावधी धरण्याची शेतकऱ्यांतून मागणी

कुडित्रे : राज्य शासनाकडून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. सहकार आयुक्तांनी सचिवांना नऊ मार्चपर्यंत याद्या अपलोड करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, यामध्ये निकष नसल्यामुळे कर्जमाफीबाबत सचिव आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. .तसेच कर्जमाफीचा कालावधी १ एप्रिल, २०२२ पासून धरण्यात आला आहे. तो कालावधी ऊस हंगामानुसार एक नोव्हेंबर २०२२ पासून धरावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. थकीत आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी ९ मार्च २०२६ पर्यंत अपलोड करावी, अशी सूचना काही दिवसांपूर्वी सहकार आयुक्तांनी ऑनलाईन व्हिसीद्वारे सचिवांना दिल्या होत्या. यामुळे याद्या अपलोड करण्यासाठी सचिवांची तारांबळ उडाली आहे..Farmer Debt Relief Scheme : कर्जमाफीसाठी सरकारची तयारी; अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा, ३० जूनपूर्वी घोषणा शक्य.कर्जमाफीमध्ये मृत सभासद शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का, तसेच ५० टक्के वसूल आलेल्या शेतकऱ्यांचे पुढे काय होणार, याबाबत अद्याप निकष दिले नसल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे. कर्जमाफीमध्ये एक एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२५ हा कालावधी धरण्यात आला आहे. .दरम्यान, उसाचा हंगाम हा १८ महिने चालतो. नोव्हेंबरपासून उसाला तोडणी आल्यास नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या कालावधीत ऊस बिले येऊन कर्ज फिटून पुन्हा कर्ज घेतले जाते. .Farmers Await : कर्जमाफीच्या आशेने परतफेडीकडे पाठ; विकास सोसायट्यांपुढे अडचणी ः सवलत योजनेला मुकण्याची वेळ.यामुळे नोव्हेंबर ते मार्चपर्यंतचे लाभार्थी नियमित कर्जमाफीसाठी वंचित राहणार आहेत. या टप्प्यातील सुमारे ५० टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. यामुळे हा कालावधी एक नोव्हेंबर २०२२ ते जून २०२५ पर्यंत धरावा, अशी मागणी होत आहे..शासनाकडून एप्रिल ते मार्च असा कालावधी आर्थिक वर्ष धरले जाते. मात्र, ऊस पीक एका आर्थिक वर्षात बसत नाही. पीक कर्ज मंजुरी नोव्हेंबरपासून जूनपर्यंत दोन टप्प्यांत सुरू असते. एका ऊस पीक हंगामाचे कर्ज वाटप दोन आर्थिक वर्षात केले जाते. यामुळे एप्रिल ते जूनमधील पीक कर्ज पुढील हंगामात धरले जाते. परिणामी, या टप्प्यातील शेतकरी वंचित राहणार आहेत. .कर्जमाफीसाठी एप्रिल ते मार्च असा कालावधी न धरता हंगामानुसार कर्जमाफी करावी. थकबाकीदाराची रक्कम दोन लाख कर्ज थकीत असल्यास त्यांना दोन लाख रुपये फायदा होईल. मात्र, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारपर्यंत कर्जमाफी होईल. यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे.- विजय शिंदे, उपाध्यक्ष, जिल्हा गटसचिव संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.