Gagangad Fort : स्वामी गगनगिरी महाराजांची तपोभूमी अन् शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला 'गगनगड' ठरला राज्य संरक्षित स्मारक; शासनाचा मोठा निर्णय

गगनबावडा (कोल्हापूर) : गगनबावडा तालुक्यातील ऐतिहासिक गगनगड किल्ल्याला राज्य शासनाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी झाली (Gagangad Fort tourism development) आहे. पुरातत्त्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालयाने या अधिसूचनेची प्रत गडावर लावण्याचे सूचित केले आहे. .छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने व स्वामी गगनगिरी महाराज यांच्या वास्तव्याने पावन झालेला कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सीमेवरील गगनगड आजही लाखो भाविक व पर्यटकांचे श्रद्धास्थान आहे..इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या या किल्ल्यामुळे गगनबावड्याच्या वैभवात भर पडली आहे. शिलाहार राजा भोज दुसरा याने इ.स. ११७५ ते १२०९ या काळात पन्हाळा राजधानी बनवून राज्य केले. त्याने कोल्हापूर परिसरात १५ किल्ले बांधले. त्यापैकी गगनगड एक आहे..Holkar History : 1720 ते 1795 चा काळ डोळ्यांसमोर राहणार उभा! अहिल्याबाई होळकरांच्या राज्यकारभाराचे दुर्मीळ दस्तऐवज सुरक्षित, इतिहासावरील नव्या संशोधनाला मिळणार चालना.पर्यटन विकासाला चालनाऐतिहासिक गगनगड किल्ल्याला राज्य शासनाने राज्य संरक्षित स्मारक केल्याने पर्यटन विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सिंघण यादवाने १२०९ मध्ये शिलाहार राजा भोज दुसरा याचा पराभव केल्यानंतर गगनगड किल्ला यादवांच्या अधिपत्याखाली आला..Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?.इ.स. १३१० मध्ये देवगिरीच्या पाडावानंतर तो दिल्ली सल्तनतच्या सत्तेखाली गेला. बहामनी राज्याचे विघटन झाल्यानंतर गगनगड विजापूरच्या आदिलशहाच्या नियंत्रणाखाली आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६५८ मध्ये हा किल्ला जिंकून घेतला. तळकोकण, ठाणे, कोल्हापूर, सातारा व अन्य जिल्ह्यांतील भाविक व पर्यटक वर्षभर गर्दी करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.