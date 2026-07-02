कोल्हापूर

Gagangad Fort : स्वामी गगनगिरी महाराजांची तपोभूमी अन् शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला 'गगनगड' ठरला राज्य संरक्षित स्मारक; शासनाचा मोठा निर्णय

Gagangad Fort declared State Protected Monument : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक गगनगड किल्ल्याला महाराष्ट्र शासनाने राज्य संरक्षित स्मारक घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे वारसा संवर्धनासह पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे.
Gagangad fort declared state protected monument

Gagangad fort declared state protected monument

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गगनबावडा (कोल्हापूर) : गगनबावडा तालुक्यातील ऐतिहासिक गगनगड किल्ल्याला राज्य शासनाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी झाली (Gagangad Fort tourism development) आहे. पुरातत्त्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालयाने या अधिसूचनेची प्रत गडावर लावण्याचे सूचित केले आहे.

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