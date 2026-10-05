कोल्हापूर

Agniveer Government Jobs : अग्निवीरांसाठी खूशखबर! महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, शासकीय सेवेत मिळणार 10 टक्के आरक्षण, मंत्री शंभूराज देसाईंची मोठी घोषणा

Maharashtra Government Announces 10% Reservation for Agniveers : महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती शंभूराज देसाईंनी दिली.
Agniveer government jobs

Agniveer government jobs

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उजळाईवाडी : अग्निवीरांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी (Agniveer reservation Maharashtra) दिली. माजी सैनिकांनी देशसेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही अनुभवाचा उपयोग समाज व राष्ट्रनिर्मितीसाठी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. कणेरी (ता. करवीर) येथील कणेरीमठात अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेचे दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन झाले.

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