Agniveer Government Jobs : अग्निवीरांसाठी खूशखबर! महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, शासकीय सेवेत मिळणार 10 टक्के आरक्षण, मंत्री शंभूराज देसाईंची मोठी घोषणा

उजळाईवाडी : अग्निवीरांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी (Agniveer reservation Maharashtra) दिली. माजी सैनिकांनी देशसेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही अनुभवाचा उपयोग समाज व राष्ट्रनिर्मितीसाठी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. कणेरी (ता. करवीर) येथील कणेरीमठात अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेचे दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. .अधिवेशनाच्या समारोप सत्राला मंत्री देसाई उपस्थित होते. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित सैनिकी मॉल, वॉर मेमोरियल तसेच माजी सैनिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी यांची पुढील तीन वर्षांसाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी झाला..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.परिषदेचे मार्गदर्शक प्रदीप जोशी यांनी माजी सैनिकांनी अनुभवाचा उपयोग करून नवनवीन विचार, उपक्रम आणि मार्गांनी राष्ट्रसेवा करण्यासाठी मंथन करावे, असे आवाहन केले. श्री. चतुर्वेदी, जोशी यांनी सैन्य मातृशक्तीसोबत विशेष संवाद साधला. अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष एअर मार्शल प्रदीप बापट, उपाध्यक्ष एअर व्हाइस मार्शल नितीन वैद्य, ब्रिगेडियर अजित श्रीवास्तव आदी उपस्थित होते. अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी कर्नल सुळकुडे, नायक आण्णासाहेब कुंभार तसेच कोल्हापूर माजी सैनिक टीमने परिश्रम घेतले..परिषदेत वेबसाईटचे अनावरणकणेरी मठ येथे झालेल्या अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या परिषदेच्या अधिकृत वेबसाईटचे अनावरण माजी सैनिक कल्याण मंत्री देसाई यांच्या हस्ते झाले. माजी सैनिक, त्यांच्या कुटुंबीय तसेच समाजासाठी परिषदेच्या विविध उपक्रमांची व उपक्रमांशी संबंधित माहिती अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी वेबसाईट महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.