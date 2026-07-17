कोल्हापूर

Maharashtra Gram Panchayat Elections : राज्यातील 15,155 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार! 'या' दिवशी प्रसिद्ध होणार अंतिम मतदार यादी; कधी होणार मतदान?

Maharashtra Gram Panchayat Election 2026 voter list : राज्यातील १५,१५५ ग्रामपंचायतींसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. अंतिम मतदार यादी ४ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणार असून त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Gram Panchayat Election 2026 latest update

Maharashtra Gram Panchayat Election 2026 latest update

esakal

अजित माद्याळे
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गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : राज्यातील १५ हजार १५५ ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ४ ऑगस्टला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असून, त्यानंतर केव्हाही आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे शक्य असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात (Gram Panchayat final voter list August 4 Maharashtra) आले.

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