Maharashtra Gram Panchayat Elections : राज्यातील 15,155 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार! 'या' दिवशी प्रसिद्ध होणार अंतिम मतदार यादी; कधी होणार मतदान?

गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : राज्यातील १५ हजार १५५ ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ४ ऑगस्टला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असून, त्यानंतर केव्हाही आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे शक्य असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात (Gram Panchayat final voter list August 4 Maharashtra) आले. .वर्ष २०२४ ते २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या व २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या राज्यातील एकत्रित ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने जूनमध्ये प्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर आता प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे..दरम्यान, एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करून तयार होणाऱ्या मतदार यादीला अंतिम स्वरूप आल्यानंतर या निवडणुका घेण्याची मागणी काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती; परंतु आयोगाने वेळेत निवडणुका घेण्याच्यादृष्टीने प्रभागनिहाय मतदार यादीसाठी १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या विधानसभा मतदारसंघाची यादी ग्राह्य धरण्याचे सूचित केले आहे..विशेषतः प्रभागनिहाय यादीला अंतिम स्वरूप आल्यानंतर आठ-पंधरा दिवसांत निवडणुकांचा बिगुल वाजतो, हा आजपर्यंतचा प्रशासनाचा अनुभव आहे; परंतु पावसाचे प्रमाण पाहून या निवडणुका ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान होण्याची शक्यताही आहे..Maharashtra Politics : ...म्हणून जयंतराव एकत्र गेले असावेत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' भेटीवर चंद्रकांत पाटलांनी नेमकं काय गुपित उघड केलं?.दृष्टिक्षेपात मतदार यादी कार्यक्रममतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक : १५ एप्रिलप्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध : २४ जुलैहरकती व सूचना दाखलची मुदत : २९ जुलैअंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध : ४ ऑगस्ट.संगणक प्रणालीद्वारे मतदार यादी तयार होणारयादीत नावे कमी करणे, वाढविणे, वगळणे, दुरुस्ती होणार नाहीग्रामपंचायत, तलाठी, सर्कल, पं. स., तहसीलमध्ये यादी प्रसिद्ध होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.