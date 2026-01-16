Ichalkaranji Municipal Election : 'लक्ष्मीदर्शन' वादाने इचलकरंजीत तणाव; भाजप व शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या समर्थकांत शर्ट फाटेपर्यंत हाणामारी

इचलकरंजी : मतदानाच्या (Ichalkaranji Election) पूर्वसंध्येला ‘लक्ष्मीदर्शना’वरून सुरू झालेला वाद मतदान सुरू झाल्यापासून ते मतदान संपेपर्यंत शहरातील अनेक मतदान केंद्रांवर क्षणोक्षणी पाहायला मिळाला. कुठे किरकोळ वादाचे रूपांतर झटापटीत झाले, तर अनेक ठिकाणी थेट अंगावर धावून जाणे, कानशिलात मारणे, शर्ट फाटेपर्यंत जोरदार हाणामारीच्या घटना घडल्या. एकूणच ‘लक्ष्मीदर्शन’ वादाने शहरात तणाव वाढल्याने वातावरण चांगलेच तापले..मतदानाच्या आदल्या रात्रीपासून ते मतदान संपेपर्यंत प्रत्येक मतदान केंद्रावर ‘लक्ष्मी दर्शनाचा खेळ’ टोकाला पोहोचल्याचे दिसून आले. पैसे वाटपाच्या संशयावरून अनेक ठिकाणी थेट कॉलर धरून वादावादी झाली. शिवशाही आघाडी आणि महायुतीचे समर्थक अनेक भागांत आमने- सामने भिडले..जवाहरनगर येथील एका मंदिराच्या सभागृहात मतदारांना एकत्र करून पैसे वाटप केले जात असल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. यावेळी सर्व मतदारांना बाहेर काढण्यात आले. महायुतीच्या समर्थकांना जाब विचारताना तेथे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..भोने माळ येथील सरस्वती हायस्कूलच्या मतदान केंद्राबाहेर शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या मुलाने भाजप समर्थकांना पैसे वाटप का करत आहात, असा जाब विचारताच त्याच्या अंगावर समर्थक धावून आले. यामध्ये शर्ट फाटेपर्यंत त्याला मारहाण झाल्याची घटना घडली..सांगली रोडवरील पाटील मळा परिसरात पैसे वाटप होत असल्याच्या कारणावरून दोन उमेदवारांच्या समर्थकांत जोरदार वादावादी झाली, तर थोरात चौकनजीक शांतिनगर भागातील मतदान केंद्रावर भाजप शहराध्यक्षाने एका उमेदवाराला कानशिलात मारत हाणामारी केल्याची घटना घडली. या सर्व घटनांमुळे मतदान प्रक्रियेदरम्यान अनेक ठिकाणी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते..शंभर मीटर नावालाच...पोलिस बंदोबस्त तैनात असतानाही अनेक मतदान केंद्रांवर उमेदवार, त्यांचे नातेवाईक व समर्थक शंभर मीटरच्या परिसरात ठाण मांडून होते. काही ठिकाणी तर उमेदवार व नातेवाईक प्रत्यक्ष मतदान केंद्रात मतदारांशी हितगुज करत असल्याचे प्रकार समोर आले. याबाबत पोलिसांकडे तक्रारी दाखल झाल्या. तक्रारीनंतर भरारी पथकाला उमेदवार, नातेवाईक व समर्थकांना शंभर मीटरच्या बाहेर रोखताना चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे दिसून आले..Kolhapur Ichalkaranji Municipal Results : निकालानंतर विजयी मिरवणुका, फटाके फोडण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांची कडक बंदी; गुलाल उधळण्यासही मनाई.व्यंकटराव हायस्कूल येथे समर्थकांत हाणामारीव्यंकटराव हायस्कूल येथे मतदानानंतर भाजप व शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या समर्थकांनी फटाके वाजवल्याने वादाला तोंड फुटले. एकमेकांना जाब विचारताना उमेदवारांसह समर्थक थेट अंगावर धावून गेले. रस्त्यावर पाडून मारहाण केल्याने काही काळ परिसरात तणाव निर्माण झाला. अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या पथकाने वेळीच घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..‘लक्ष्मीदर्शन’बाबत तक्रारीमतदान केंद्राबाहेर पैसे वाटप होत असल्याच्या तक्रारींचा अक्षरशः पाऊस निवडणूक विभागाकडे झाला. यामुळे भरारी व स्थिर पथकांना सतत धावपळ करावी लागली. अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या समर्थकांची घरे, घरातील भांडी तसेच वाहने तपासण्यात आली. मतदान सुरू झाल्यापासून ते संपेपर्यंत पथकांचे हेच काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.