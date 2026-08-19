Judicial Employees Protest: न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा लवकरच एल्गार; राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी समान वेतनासाठी एकवटणार

कोल्हापूर: मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व संघटना एल्गार पुकारणार आहेत. राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार आहे..मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते त्याच धर्तीवर समान वेतन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळावे, या मागणीसाठी काही वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत.कर्मचाऱ्यांकडून विनंती मागणी, निवेदन अशा पद्धतीने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला जानेवारी २०२५ मध्ये अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत..Shiv Sena Split: निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा? ठाकरे गटाचा सुप्रीम कोर्टात दावा; ‘शिवसेनेत नव्हे, विधिमंडळात फूट’.मात्र, राज्य शासनाकडून हा अहवाल प्रलंबित आहे. वारंवार निवेदनाद्वारे माहिती देऊनही राज्य शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन आंदोलनाचा एल्गार करण्याचा निर्णय नुकताच मुंबईत घेतला आहे.."न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान वेतनासाठी राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे वारंवार मागणी, विनंती केली आहे. मात्र, दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे बेलिफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर असोसिएशन, गट ‘ड’ कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ गट ‘क’ अशा सर्वांनी मुंबईत एकत्रित येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे."- महेश पाटील, गट ‘क’ महासंघ मसुदा व कृती समितीचे प्रमुख.Ganeshotsav Special Trains: नागपूर, मुंबई आणखी विशेष रेल्वे धावणार; गणेशोत्सवात चाकरमान्यांना आधार.असे होईल आंदोलन६ सप्टेंबर: काळ्या फिती लावून काम करणे१६ आणि १७ ऑक्टोबर: सलग दोन दिवस काळ्या फिती लावून निषेध५ नोव्हेंबर: सामूहिक रजा१६ नोव्हेंबरपासून: बेमुदत काम बंद आंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.