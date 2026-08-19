कोल्हापूर

Judicial Employees Protest: न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा लवकरच एल्गार; राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी समान वेतनासाठी एकवटणार

34,000 Judicial Employees Prepare for Statewide Protest: मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
Judicial Employees Protest

Judicial Employees Protest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व संघटना एल्गार पुकारणार आहेत. राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार आहे.

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