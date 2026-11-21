कोल्हापूर,: ‘सीमाभागातील मराठी भाषकांना महाराष्ट्र शासनाचा पाठिंबा असून, त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात असल्याचा संदेश देण्यासाठी निपाणी किंवा कोल्हापूर येथे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार लवकरच ही बैठक घेण्यात येईल’, असे आश्वासन खासदार धैर्यशील माने यांनी आज येथे दिले.सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेसाठी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार माने आहेत. निपाणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे दसरा चौकात झालेल्या धरणे आंदोलनात भेट दिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. .ते म्हणाले, ‘सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या पाठीशी महाराष्ट्राचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ ठामपणे उभे आहे. मराठी भाषकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृती आराखडा तयार केला आहे.’ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सरोज पाटील यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला. दिवंगत ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सीमालढा उभारला. त्यांच्या प्रेरणेतून हा लढा पुढे नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, ‘सीमाप्रश्नाबाबत आमची भूमिका सकारात्मक आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेण्यासाठी निपाणी किंवा कोल्हापुरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आम्ही पाठपुरावाकरीत आहोत.’.खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, ‘बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, या मागणीसाठी दीर्घकाळ लढा सुरू आहे. या लढ्यात तीन पिढ्यांचे योगदान आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न देशभरात चर्चेचा विषय झाला आहे. कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषकांवर होणारा अन्याय दूर करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे.’मराठा महासंघाचे वसंत मुळीक म्हणाले, ‘कर्नाटकातील नेत्यांनाही यापुढे महाराष्ट्रात येण्यास रोखावे लागेल. जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी नेते आणि कार्यकर्त्यांनी ठेवल्यास कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीला आळा बसेल.’.शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी उभे राहावे. कन्नड भाषेची सक्ती करण्यास विरोध केला पाहिजे.’शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे विशाल देवकुळे म्हणाले, ‘मराठी भाषकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देण्यास शिवसेना तत्परआहे.’निपाणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष जयराम मिरजकर, प्राचार्य डॉ. अच्युत माने, अजित पाटील, लक्ष्मीकांत पाटील आणि लक्ष्मी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मंडलिक यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेतकरी कामगार पक्षाचे बाबासाहेब देवकर, .भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे दिलीप पवार, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सीमा पाटील, गीता हासूरकर, कादर मलबारी, बबन रानगे, रिपब्लिकन पार्टीचे उत्तम कांबळे, संभाजी जगदाळे, एकीकरण समितीचे सागर पाटील, मारुती मोरे, ॲड. प्रमोद दाभाडे, ॲड. संपत पवार, शाहीर दिलीप सावंत, चंद्रकांत चव्हाण, हर्षल पाटील, नंदकुमार कांबळे आणि उज्ज्वला पाटील आदी उपस्थित होते.सात तास धरणे आंदोलनमहाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवावा, सीमाभागातील मराठी भाषकांचे प्रश्न मार्गी लावावेत आणि मराठी बांधवांना न्याय द्यावा, अशा विविध मागण्यांच्या घोषणा यावेळी दिल्या. दसरा चौकात सात तास धरणे आंदोलन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.