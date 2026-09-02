Terda Flowers in Sahyadri Maharashtra : सह्याद्रीच्या कुशीत फुलला 'तेरडा'; गुलाबी-जांभळ्या रंगांची उधळण, गौरी आगमनासाठी निसर्गाचे सुंदर रूप

-राजू कुलकर्णीशिरगाव (जि. कोल्हापूर) : पावसाळ्याच्या मध्यात आणि भाद्रपद महिन्याच्या सुरुवातीला सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, डोंगरमाथे आणि शेताच्या बांधांवर गुलाबी-जांभळ्या रंगाची उधळण पाहायला मिळत (Gauri flowers Maharashtra monsoon) आहे. गौरी-गणपतीच्या काळात निसर्गात स्वतःहून बहरणारी वनस्पती म्हणजे ‘तेरडा’ यालाच गौरी फुलल्या म्हटले जाते. सध्या डोंगरमाथ्यावर आणि निसर्गाच्या कुशीत गौरीची फुले लक्ष वेधून घेत आहेत..मॉन्सूनचा जोर ओसरू लागला की, ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत या वनस्पतीला मोठ्या प्रमाणात फुले येतात. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर दमट हवामानात ही वनस्पती आपोआप उगवते. या वनस्पतीला गुलाबी, जांभळ्या आणि पांढऱ्या रंगाची नाजूक व देखणी फुले येतात. पावसाच्या पाण्यावर पूर्णपणे अवलंबून असणारी ही वनस्पती निसर्गाचे सौंदर्य द्विगुणीत करते..Koyna Dam Water Update : महाराष्ट्राच्या 'भाग्यलक्ष्मी'बाबत मोठी बातमी! कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या अगदी उंबरठ्यावर; अवघा अर्धा टीएमसी शिल्लक.निसर्ग पूजेची परंपरानिसर्गाची समृद्धी घरात यावी, या श्रद्धेने महिला डोंगर-दऱ्यांमधून तेरड्याची वनस्पती आणतात. या वनस्पतीला कपडे-दागिने घालून गौरीचे रूप दिले जाते. तेरड्याची फुले आणि वनस्पती ही धन-धान्य अन् समृद्धीचे प्रतीक मानली जातात. गणेशोत्सव आणि गौरी आवाहनाच्या काळात निसर्ग आणि मानवातील नाते दृढ करण्याचे काम ही परंपरा करते. सध्या डोंगरमाथ्यांवर आणि शेतात बहरलेला हा तेरडा येत्या गौरी-गणपती सणाच्या स्वागतासाठी निसर्गाने सजवलेला सुंदर शालूच ठरत आहे..धार्मिक महत्त्व आणि ‘तेरड्याची गौरी’महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि पारंपरिक संस्कृतीत तेरड्याचे स्थान पवित्र मानले जाते. भाद्रपद महिन्यात येणाऱ्या महालक्ष्मीच्या (गौरी) पूजेमध्ये तेरड्याच्या वनस्पतीला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. अनेक ठिकाणी धातूच्या किंवा मातीच्या मूर्तींऐवजी मूळ आणि पानांसह तेरड्याच्या रोपाची प्रतिष्ठापना करून तिची ‘गौर’ म्हणून पूजा करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.