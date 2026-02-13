Maharashtra Land Revenue Code amendment : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये एन. ए. परवानगीबाबत सुधारणा, कोल्हापूरला होणार मोठा फायदा

Government land policy update : गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्राच्या विस्ताराची गती वाढत आहे. सध्या विविध प्रकल्पांचे एक कोटी चौरस फुटांमध्ये बांधकाम सुरू आहे. त्याला आता राज्य शासनाने अकृषक परवानगी (एन. ए.) बाबत सुधारणा केल्याने बळ मिळणार आहे. या सुधारणेची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास शहरातील बांधकाम क्षेत्र पुढील चार महिन्यांत सव्वा कोटी चौरस फुटांपर्यंत पोहोचणार आहे..राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये एन. ए. परवानगीबाबत सुधारणा केली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्र हे एन. ए. मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी नगररचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच अंतिम समजण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. या सुधारणेचे कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिक आणि विकसकांनी स्वागत केले आहे..सध्याची एन. ए. परवानगीची किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया नव्या सुधारणेमुळे सोपी, वेगवान होणार आहे. सर्किट बेंचपाठोपाठ करवीरनिवासिनी श्री. अंबाबाई मंदिर आणि दख्खनचा राजा श्री. जोतिबा मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील काम होत असल्याने कोल्हापुरात फ्लॅट, बंगला, आदी स्वरूपातील प्रॉपर्टी करण्याकडे मुंबई, पुणे अशा मेट्रोसिटीतील ग्राहकांचा कल वाढत आहे. त्याने इथल्या बांधकाम प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे.सध्या कोल्हापूर शहर आणि परिसरात दीडशेहून अधिक बांधकाम प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यांचे एकूण क्षेत्र सुमारे एक कोटी चौरस फुटांपर्यंत आहे. एन. ए. परवानगीची नवी सुधारणेची त्वरित अंमलबजावणी झाल्यास या क्षेत्रात आणखी पंचवीस लाख चौरस फुटांची निश्चितपणे भर पडणार आहे..Kolhapur Gang Terror : टोळक्यांच्या दहशतीने ग्रामस्थ झाले हैराण; आंबेवाडी, वडणगेतील शेतातच दारू, गांजाची नशा; जाब विचारला की दादागिरी.एन. ए. परवानगीतील या सुधारणेसाठी ‘क्रिडाई महाराष्ट्र’ने सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यावर सकारात्मक निर्णय झाल्याचे समाधान वाटत आहे. बांधकाम क्षेत्राला बळ देणारा एकदम चांगला निर्णय झाला आहे. त्याने कोल्हापूरसह राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला गती मिळणार आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणूकदेखील वाढणार आहे. - विद्यानंद बेडेकर, उपाध्यक्ष, क्रिडाई महाराष्ट्रमहापालिकेचे उत्पन्न वाढणाररूपांतरण शुल्कातून मिळणारा महसूल यापूर्वी राज्य शासनाकडे जमा व्हायचा. आता नव्या सुधारणेत या शुल्कातील ५० टक्के हिस्सा संबंधित प्लॅनिंग ॲथोरिटीला दिला जाणार आहे. त्यानुसार कोल्हापूर शहराचा विचार करता, संबंधित हिस्सा महापालिकेला मिळणार आहे. त्याने साहजिकच महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार असल्याचे क्रिडाई महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष बेडेकर यांनी सांगितले..नव्या सुधारणेमुळे काय बदल होणार?कोल्हापूर : एन. ए. संदर्भात होऊ घातलेल्या निर्णयाने बांधकाम क्षेत्र झेप घेईल.जमीन एन. ए. करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत होणारजिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.दरवर्षी भरायचा अकृषक कर रद्द होणार आहे.केवळ एकवेळचा ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ भरावा लागणार आहे.बँकेतील गृहकर्जासाठी अकृषिक सनदेची गरज लागणार नाही.‘बीपीएमएस’, ‘ऑटो डीसीआर’ प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगी मिळताच सातबारा उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद होईल.तलाठी, तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत..जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार ‘क्रिडाई’सध्या एन. ए. परवानगीसाठी सहा ते नऊ महिने कालावधी लागतो. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, तहसील, मंडल, तलाठी ते पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालय असा परवानगीच्या फायलींचा प्रवास होतो. त्यात वेळ, पैसा अधिक खर्च होतो. आता बांधकाम नकाशाच एन. ए. ची अंतिम परवानगी समजली जाणार असल्याने आम्हा बांधकाम व्यावसायिकांचा त्रास वाचणार आहे. ही परवानगी लगेच मिळणार असल्याने बांधकाम प्रकल्पाकडे अधिक लक्ष देता येणार आहे. या सुधारणेची जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित अंमलबजावणी करावी यासाठी त्यांना आम्ही लवकरच भेटणार असल्याचे क्रिडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी सांगितले. या सुधारणेची अंमलबजावणी लवकर केल्यास पुढील चार ते पाच महिन्यांत कोल्हापूरचे बांधकाम क्षेत्र सव्वा कोटी चौरस फुटापर्यंत पोहोचले, असेही त्यांनी सांगितले..शहरातील बांधकामे दृष्टिक्षेपातसध्या कोल्हापुरात सुरू असलेले बांधकाम क्षेत्र-एक कोटी चौरस फूटबांधकाम सुरू असणारे प्रकल्प- १५०तयार सदनिका- सुमारे २ हजार ५००नव्याने तयार होणाऱ्या सदनिका - सुमारे पाच हजार‘एकरकमी’ शुल्काच्या दराचा फेरविचार व्हावा.या सुधारणेमुळे कोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्राला निश्चितपणे मोठा फायदा होणार आहे. वार्षिक एन. ए. कर रद्द झाला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या रेडीरेकनरनुसार एकरकमी रूपांतरण शुल्क भरावे लागणार आहे. या एकरकमी शुल्काचा दर अधिक आहे. तो कमी करण्याबाबत राज्य सरकारकडून फेरविचार व्हावा, अशी मागणी क्रिडाई कोल्हापूरचे संचालक सचिन ओसवाल यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.