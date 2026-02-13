कोल्हापूर

Maharashtra Land Revenue Code amendment : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये एन. ए. परवानगीबाबत सुधारणा, कोल्हापूरला होणार मोठा फायदा

Non-agricultural land permission reform : एनए परवानगी प्रक्रियेत राज्य सरकारने बदल करत जमीन रूपांतर नियम सुलभ केले आहेत. या निर्णयामुळे कोल्हापूरमधील विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Amends Land Revenue Code

Government land policy update : गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्राच्या विस्ताराची गती वाढत आहे. सध्या विविध प्रकल्पांचे एक कोटी चौरस फुटांमध्ये बांधकाम सुरू आहे. त्याला आता राज्य शासनाने अकृषक परवानगी (एन. ए.) बाबत सुधारणा केल्याने बळ मिळणार आहे. या सुधारणेची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास शहरातील बांधकाम क्षेत्र पुढील चार महिन्यांत सव्वा कोटी चौरस फुटांपर्यंत पोहोचणार आहे.

