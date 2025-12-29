New Year Holidays : २०२६ मध्ये सुट्ट्यांची लॉटरी! महाराष्ट्रात ७४ सार्वजनिक व ९८ शासकीय सुट्ट्या; मार्च-ऑगस्ट ठरणार ‘हॉलिडे हॉटस्पॉट’

मुरगूड : आगामी २०२६ या नव्या वर्षात तब्बल ७४ सार्वजनिक सुट्या आल्या आहेत. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या मात्र ९८ सुट्या असणार आहेत. ऑगस्टमध्ये सर्वाधिक ११, तर जून, जुलै, सप्टेंबर आणि डिसेंबरमध्ये कमी सुट्या आहेत..२०२६ या नव्या वर्षात ३६५ दिवसांपैकी एकूण ७४ सार्वजनिक सुट्या आल्या आहेत. त्यामध्ये सण, महापुरुषांच्या जयंत्या यांच्यासह ५२ रविवारच्या सुट्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक महिन्यामध्ये चार रविवारच्या हक्काच्या सुट्या आहेत..Maharashtra : नव्या वर्षात २४ सरकारी सुट्ट्या, भाऊबीजेची अतिरिक्त सुट्टी; अधिसूचना जारी.वर्षभरात त्या ४८ होतात. तर मार्च, मे, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर या चार महिन्यांत प्रत्येकी पाच रविवार आहेत. दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुटी असल्यामुळे त्यांना २४ अधिकच्या सुट्यांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुट्या ९८ असणार आहेत..सुट्यांचा तपशील असा :जानेवारी : सोमवार ता. २६ प्रजासत्ताक दिन, ४ रविवार व २ शनिवार अशा ७ सुट्या. फेब्रुवारी : रविवार, ता. १५ महाशिवरात्री, गुरुवार, ता. १९ शिवजयंती, ४ रविवार व २ शनिवार अशा ७ सुट्या. .Public Holiday 2026 List: 2026 मध्ये सुट्ट्याच सुट्ट्या...! लाँग वीकेंड किती मिळतील, वाचा एका क्लिकवर.मार्च : मंगळवार, ता. ३ धुलीवंदन, गुरुवार, ता. १९ गुढीपाडवा, शनिवार, ता. २१ रमजान ईद, गुरुवार, ता. २६ रामनवमी, मंगळवार, ता. ३१ महावीर जयंती, ५ रविवार व २ शनिवार अशा ७ सुट्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.