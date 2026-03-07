Ichalkaranji Textile : वस्त्रोद्योगासाठी गतवर्षीपेक्षा १० टक्के जादा तरतूद; व्याज अनुदान, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मदत

इचलकरंजी : ‘राज्याच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी गतवर्षीपेक्षा यंदा १० टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे’, अशी माहिती वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी दिली. यंत्रमाग उद्योगाच्या वीज सवलतीसह वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..‘महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात सूत गिरण्या, यंत्रमाग उद्योग आणि वस्त्रोद्योगाशी संबंधित लघु व मध्यम उद्योग कार्यरत आहे. त्यांना या आर्थिक तरतुदीमुळे मोठे बळ मिळणार आहे. सध्या वस्त्रोद्योग क्षेत्र अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. .Ichalkaranji Powerloom : साध्या यंत्रमागांचा खडखडाट मंदावला; इचलकरंजीतील ७० टक्के कारखान्यांत एकच शिफ्ट सुरू; कापड साठा वाढला.कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, वीज दर, उत्पादन खर्च तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धा यामुळे उद्योगावर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत उद्योगाला उभारी देणारी ठरेल’, असा विश्वास स्वामी यांनी व्यक्त केला..सरकारने जाहीर केलेल्या तरतुदींमध्ये सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल, व्याज अनुदान, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली मदत तसेच ऊर्जा सवलतीसारख्या विविध योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभ घेतल्यास उद्योगांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊन उत्पादन वाढीस मदत होणार आहे. .पण, वस्त्रोद्योग विभागाकडील काही योजनांमध्ये आणखी आर्थिक तरतूद वाढविण्याची गरज आहे. राज्याचे वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे यांच्या माध्यमातून भविष्यात आणखी वाढीव निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे स्वामी यांनी स्पष्ट केले..Kolhapur ZP result update : कोल्हापुरातील पहिली अपडेट आली समोर, काँग्रेसचे ४ उमेदवार आघाडीवर; पाचगावचे संग्राम पाटील यांची आघाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.