Wrestling Coach Assault,: महाराष्ट्राचे प्रशिक्षक, मल्लास दिल्लीत स्पर्धेदरम्यान मारहाण; पंचांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याने प्रकार

कोल्हापूर,:राष्ट्रीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मल्लांनी दमदार कामगिरी करीत यजमान दिल्लीसह राजस्थान, पंजाबच्या मल्लांना चितपट केले; मात्र, याच स्पर्धेत मंगळवारी (ता. ३) सायंकाळी पंचांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याने महाराष्ट्राचे मुख्य प्रशिक्षक मानतेश पाटील आणि मल्ल स्वराज्य कदम यांना धक्काबुक्की करीत मारहाण झाल्याचा गंभीर प्रकार घडला. .दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियमवर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे ७० व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. यात महाराष्ट्राचा १४ व १७ वर्षांखालील मुलांचा साठ खेळाडूंचा संघ सहभागी झाला आहे. महाराष्ट्राच्या मल्लांनी सुरुवातीपासूनच प्रभावी कामगिरी करीत प्रतिस्पर्धी संघांवर वर्चस्व मिळवले होते. मात्र, मंगळवारी झालेल्या प्रकारामुळे .महाराष्ट्राच्या संघाच्या कामगिरीपेक्षा स्पर्धेतील पंचांच्या निर्णयावर आणि खेळाडूंच्या सुरक्षिततेवर प्रश्र्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सतरा वर्षांखालील गटाच्या उपांत्य लढतीत आघाडीवर असलेल्या स्वराज्य कदम याला बाद ठरविल्यानंतर हा वाद उफाळला. त्यानंतर याचा आम्ही जाब विचारला. त्यावरून माझ्यासह स्वराज्य कदम व अन्य कुस्तीपटूंना मारहाण आणि धक्काबुक्की करीत मैदानाबाहेर काढल्याचा आरोप प्रशिक्षक पाटील यांनी केला आहे..सतरा वर्षांखालील गटात स्वराज्य कदमची लढत दिल्लीच्या मल्लाशी सुरू होती; परंतु डेंजर झोनमध्ये गेल्याचे कारण दाखवत त्याला १५ सेकंदांची वेळ दिली; परंतु ती वेळ संपण्यापूर्वीच कदम याला उपांत्य लढतीतून बाद केले. त्यामुळे त्याला आता ब्रॉंझ पदकासाठी लढावे लागणार आहे. अन्य मल्लांबाबतही असाच पक्षपात करीत स्पर्धेतून बाद केले आहे. याबाबत संबंधितांकडे लेखी तक्रार देणार आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी संपर्क साधला आहे. - मानतेश पाटील, राज्य कुस्ती संघ प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.