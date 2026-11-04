कोल्हापूर

Wrestling Coach Assault,: महाराष्ट्राचे प्रशिक्षक, मल्लास दिल्लीत स्पर्धेदरम्यान मारहाण; पंचांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याने प्रकार

Maharashtra Wrestling Coach Assault : दिल्लीतील राष्ट्रीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत पंचांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्य प्रशिक्षक मानतेश पाटील आणि मल्ल स्वराज्य कदम यांना धक्काबुक्की व मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकाराबाबत लेखी तक्रार देण्यात येणार आहे.
Maharashtra wrestling coach Manatesh Patil and wrestler Swarajya Kadam during the national school wrestling championship in Delhi.

Maharashtra wrestling coach Manatesh Patil and wrestler Swarajya Kadam during the national school wrestling championship in Delhi.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर,:राष्ट्रीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मल्लांनी दमदार कामगिरी करीत यजमान दिल्लीसह राजस्थान, पंजाबच्या मल्लांना चितपट केले; मात्र, याच स्पर्धेत मंगळवारी (ता. ३) सायंकाळी पंचांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याने महाराष्ट्राचे मुख्य प्रशिक्षक मानतेश पाटील आणि मल्ल स्वराज्य कदम यांना धक्काबुक्की करीत मारहाण झाल्याचा गंभीर प्रकार घडला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
kusti
school
student