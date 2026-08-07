ZP Teacher Promotion : शिक्षकांच्या पदोन्नतीला पुन्हा 'ब्रेक'; High Court च्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित, हजारो शिक्षकांच्या अपेक्षांवर पुन्हा पाणी

कोल्हापूर : सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला पुन्हा धक्का बसला (Maharashtra ZP teacher promotion latest update) आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या पदोन्नतीची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील हजारो शिक्षकांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे..शालेय शिक्षण विभागाने २९ जुलैला निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक संवर्गातून विविध पदांवर पदोन्नतीसाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली होती. यामुळे काही महिन्यांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाल्याची आशा शिक्षकांना होती. मात्र, शिक्षण विभागाच्या या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने २९ जुलै रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील अंमलबजावणीस स्थगिती दिली..न्यायालयाच्या या आदेशाची दखल घेत, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीबाबतची कार्यवाही शासनाचे पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत स्थगित करण्यात येत असल्याचे कळवले आहे. पदोन्नती प्रक्रियेला कायदेशीर स्थगिती मिळाल्यामुळे शिक्षकांत नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. शासनाचा पुढील आदेश कधी येणार आणि पदोन्नतीचा तिढा कधी सुटणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे..Koyna Water Project : कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्यासाठी 40 हजार कोटींचा खर्च! वाशिष्ठीत वाया जाणारे पाणी मुंबईची भागवणार तहान? कोयनाच्या अवजलावर डोळा?.टीईटी परीक्षेची तारीख अनिश्चित२८ जून रोजी टीईटी परीक्षा होणार होती. परंतु, त्यापूर्वीच टीईटीचा पेपर फुटल्याने ही परीक्षा रद्द केली. अद्याप या परीक्षेची तारीख निश्चित झालेली नाही. जूनमध्ये होणारे परीक्षेसाठी शिक्षकांनी उन्हाळ्याच्या सुटीत अभ्यास केला होता; परंतु परीक्षाच रद्द झाली. याचा धक्का शिक्षकांना बसला आहे..Kolhapur Ring Road : अमित शाह कोल्हापूरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवणार? शहरात 2 उड्डाणपूल अन् 4 भुयारी मार्ग; 164 कोटींच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील.टीईटीबाबत संभ्रमसर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार शासनाने पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या निकालानुसार ३ सप्टेंबर २००१ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टीईटीची सक्ती असणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे टीईटीची सक्ती नेमकी कोणाला? हाही संभ्रम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.