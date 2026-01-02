कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : कोल्हापुरात महायुती प्रचाराचा शंखनाद; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भव्य पदयात्रा

Mahayuti Campaign Launch : प्रदेशाध्यक्षपदानंतर पहिल्याच कोल्हापूर दौऱ्याने महायुती कार्यकर्त्यांत उत्साह,कोल्हापूरसाठी कोणत्या घोषणा होणार? रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाकडे लक्ष
BJP state president Ravindra Chavan addresses party workers

BJP state president Ravindra Chavan addresses party workers

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या प्रचाराचा अधिकृत प्रारंभ शनिवारी (ता.३) होणार आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन होणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
political
election
Campaign
political parties
Political Controversy
Mahayuti
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com