Mahayuti leaders deliberate seat-sharing as internal competition heats up ahead of Kolhapur Zilla Parishad elections.

Mahayuti leaders deliberate seat-sharing as internal competition heats up ahead of Kolhapur Zilla Parishad elections.

sakal

कोल्हापूर

Kolhapur Election : सत्तेची ताकदच ठरली डोकेदुखी; महायुतीत उमेदवारीवरून रणसंग्राम

Mahayuti Faces Internal Challenge : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनी महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा टोकाला,वेळीच न्याय्य निर्णय न घेतल्यास महायुतीच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह
Published on

कोल्हापूर : केंद्रात आणि राज्यात असलेली महायुतीची सत्ता आणि त्यातून जिल्ह्यात निर्माण झालेली राजकीय ताकदच महायुतीच्या नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. महायुतीतील तिन्हीही पक्षांकडे इच्छुकांचा वाढता ओघ पाहता, उमेदवारी देण्यावरूनच बंडाळीची शक्यता असून, त्यातून निर्माण होणारी बंडखोरी रोखण्याचेही मोठे आव्हान असेल.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Challenges
muncipal corporation election
Mahayuti