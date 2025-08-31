Kolhapur Sound System : ‘काचा फोडण्याची’ भाषा करणारा पळाला, पोलिसांनी मंडळाच्या अध्यक्षाला बोलवून दिला प्रसाद; साउंड सिस्टीमविरोधात पोलिस आक्रमक

Loudspeaker Rules Kolhapur : ‘आवाज सोडतो, काचा फोडतो’....असे फलक हातात घेत गणेश आगमन मिरवणुकीत थेट पोलिस प्रशासनाला आव्हान देण्याचे प्रकार घडले. राजारामपुरीतील मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी दाखविलेल्या या फलकांची पोलिस अधीक्षकांनी दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. राजारामपुरी पोलिसांनी गणेश तरुण मंडळाचा अध्यक्ष सोहन प्रताप पाटील (राजारामपुरी १२ वी गल्ली) याला उचलून आणले. आपल्या कृत्याबद्दल माफी मागणारा त्याचा एक व्हिडिओही बनविण्यात आला असून, तो व्हायरल करत पोलिसांनी अध्यक्षाचा माज उतरवला..ओपन चॅलेंज पडले महागात...गणेश आगमन मिरवणुकांवेळी जिल्ह्यात सर्वत्र साउंड सिस्टीमचा दणदणाट पाहायला मिळाला. शहर आणि उपनगरांत चारशेहून अधिक मंडळांनी आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी सर्वच मंडळांनी लावलेल्या साउंड सिस्टीमचे आवाज नोंदवले होते..१०० ते १२० डेसिबलपर्यंत आवाज गेल्याचे या रिडिंगमध्ये दिसून आले. मंडळाचा अध्यक्ष, पदाधिकारी, साउंड सिस्टीम मालक अशांविरोधात आता खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात राजारामपुरीतील अनेक मंडळांकडून काही फलकांद्वारे पोलिसांना ओपन चॅलेंज देण्यात आले होते. याचीही दखल घेऊन संबंधितांचा शोध सुरू करण्यात आला होता..Kolhapur Firing News : कोल्हापुरात किरकोळ वादातून थेट गोळीबार, हातवर करत धाड... धाड... धाड... तीन गोळ्या झाडल्या अन्.राजारामपुरीतील गणेश तरुण मंडळांच्या मिरवणुकीतील सहभागी कार्यकर्त्यांनी ‘आवाज सोडतो, काचा फोडतो’ असे फलक आणले होते. मिरवणुकीनंतर हे कार्यकर्ते गायब झाले आहेत. परंतु, मंडळावर जबाबदारी निश्चित करून अध्यक्षाला ताब्यात घेण्यात आले. त्याला योग्य अशी समज देण्यात आली असून, या कृत्याबद्दल माफी मागणारा व्हिडिओही बनविण्यात आला. कार्यकर्त्यांच्या अट्टहासासमोर अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना पोलिस ठाण्याच्या फेऱ्या मारव्या लागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.