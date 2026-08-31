Maratha Reservation Protest: गोंधळ घालून सरकारला केले आवाहन मराठा आरक्षणासाठी दसरा चौकात सकल मराठा समाजाचा अनोखा जागर

कोल्हापूर: सकल मराठा समाजातर्फे पारंपरिक वेशभूषेतील गोंधळ्यांच्या साथीने आई अंबाबाईचा गोंधळ घालून सरकारला जागे होण्याचे आवाहन करण्यात आले. दसरा चौकातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर अनोखे आंदोलन झाले. संबळ आणि तुणतुण्याच्या ठेक्यावर गोंधळ घालत आंदोलकांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. .मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन झाले. यावेळी वसंतराव मुळीक यांनी सरकारने जरांगे-पाटील व मराठा समाजाच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहू नये. इतर विषय बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री यांनी तातडीने मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष देऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली..Nepal Flood: नेपाळमध्ये पुन्हा जलप्रलयाचा धोका! भोटेकोसी नदी फुगली; ७८८ मृत्यू, तीन हजारांहून अधिक नागरिक बेपत्ता.जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस असून, त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेत शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. रूपेश पाटील, दिलीप देसाई, चंद्रकांत पाटील, दिलीप सावंत, राहुल इंगवले, राहुल पाटील, संतोष बरगे, प्रवीण पाटील, अशोक गायकवाड, शैलजा भोसले, सुनीता पाटील, दीपा डोणे, उषा तोरस्कर, पद्मजा पोवार, अनुराधा पाटील, वनिता निंबाळकर, सर्वदा हरणे, सरपंच कुमार कोराणे, प्रतीक साळुंखे, सूर्यभान इंगळे, कृष्णात माने, सात्विक मोहिते, चैतन्य जाधव, महादेव जाधव, सुनील चव्हाण, शिवराज गावडे उपस्थित होते..Almatti Dam Height Controversy : कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका? आलमट्टीची उंची 524.26 मीटर करण्यास महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!.जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्या शिष्टमंडळ भेटणारमराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर जाब विचारण्यासाठी सकल मराठा समाजाचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. १) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहे. कुणबी दाखले मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, जात पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटी, ‘सारथी’ संस्थेचे प्रलंबित प्रश्न आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून थकीत व्याज परतावे न मिळालेल्या २३ हजार लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.