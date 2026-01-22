कोल्हापूर

Mayor Election Maharashtra : विभागीय आयुक्तांसमोर नगरसेवक पदाची सही करावी लागणार, त्यानंतरच महापौर ठरणार; काय सांगतो नियम

Municipal Councillor Signature Process : महापौर निवडीपूर्वी नगरसेवकांना विभागीय आयुक्तांसमोर सही करावी लागणार असून त्यानंतरच महापौर निश्चित केला जाणार आहे. यासाठी गटाने हजर राहणे बंधनकारक आहे.
Maharashtra Municipal Mayor Rules : महापालिकेतील गटांची नोंदणी करण्यासाठी पक्षप्रमुखांसह गटातील नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांसमोर उपस्थित राहून सही करावी लागणार आहे. त्यामुळे गटांची स्थापना जरी झाली तरी विभागीय आयुक्तांनी कळवल्या जाणाऱ्या तारखेला संबंधित नगरसेवकांना पुण्यात उपस्थित राहावे लागणार आहे. त्यानंतरच महापौर निवडीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ होण्याची चिन्हे आहेत. ३० जानेवारीला महापौर निवडीची सभा घेण्याचा प्रयत्न आहे.

