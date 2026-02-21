Kolhapur Theft : मेतकेतील दागिने चोरीचा उलगडा; कर्नाटकातील एकास अटक, ५३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

मुरगूड : मेतके (ता. कागल) येथील सत्यवादेवी मंदिरासमोर रस्त्याकडेला उभ्या केलेल्या मोटारीची मागील काच फोडून ४१ तोळे सोने आणि ५० हजार रुपये रोख रकमेची बॅग चोरट्यांनी पळवली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी कर्नाटकातील वीरेश नागार्जाप्पा (वय ४४, रा. हेलेपेट, दावणगेरे) याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ५३ लाख ४२ हजार ३३४ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..मूळचे देवगडचे आणि सध्या फुलेवाडी (कोल्हापूर) येथे राहणारे वेदांत विजयकुमार धुमाळ हे आई, बहीण व दाजींसह येथील बाळूमामा व सत्यवादेवी मंदिरात शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी दर्शनासाठी आले होते. .Nashik Fake Police : नाशिकमध्ये तोतया पोलिसांचा सुळसुळाट! एकाच दिवशी चार ज्येष्ठ नागरिकांना लुटले.बाळूमामांचे दर्शन झाल्यावर ते सत्यवादेवीच्या दर्शनाला गेले. त्यांनी आपली मोटार (एमएच १४ केएन ८८१०) गलगले ते मेतके रस्त्याकडेला पार्क केली. ते मंदिरातून दर्शन घेऊन येईपर्यंत मोटारची मागील काच फोडून चोरट्याने सोने ठेवलेली बॅग पळविल्याचे निदर्शनास आले होते..मोटारीत ठेवलेले एकूण २९ लाख २३ हजार ५०० रुपये किमतीचे सोन्याचे व चांदीचे दागिने व ५० हजार रुपये रोख रक्कम असलेली पर्स असा एकूण २९ लाख ७३ हजार ५००रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरून नेल्याबाबत फिर्याद वृषाली विजयकुमार धुमाळ यांनी मुरगूड पोलिसांत दिली होती. .Ranjangaon MIDC : पिकअप वाहनांच्या टायर चोरी करणारी टोळी जेरबंद; रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांची मोठी कारवाई.गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी उपनिरीक्षक संतोष गळवे, जालिंदर जाधव व पोलिस अंमलदारांचे तपास पथक तयार करून गुन्ह्याचा समांतर तपास सुरू केला होता. .गुन्हा घडलेल्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तसेच तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास सुरू असताना पथकातील महेश खोत, रोहित मर्दाने, विजय इंगळे यांना या गुन्ह्यातील संशयित चोरटा नागार्जाप्पा हा कर्नाटकातील दावणगिरी येथील एका हॉस्पिटलमध्ये त्याच्या चारचाकीमधून येणार असलेची गोपनीय माहिती मिळाली होती. .त्या अनुषंगाने तपास पथकाने गुरुवारी (ता. १९) दावणगेरे येथे सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे कसून चौकशी केली असता काच फोडून मोटारीतील पर्स चोरी केल्याची त्याने कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.