Kolhapur Irrigation well : मनरेगातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! सिंचन विहिरींची बिले आता वेळेवर मिळणार

Subsidy Limit Increased for Individual : प्रणालीतील अडचणी दूर झाल्याने विहिरींची कामे पुन्हा सुरू होऊन बिले वेळेवर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विहीर, फळबाग, घरकुल व इतर कामांमुळे लाखो मजुरांना रोजगार मिळत असून ई-केवायसी प्रक्रिया महत्त्वाची ठरत आहे.
Farmers inspecting newly completed irrigation wells under the MGNREGA scheme in the district.

सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे : शेतीची सिंचनाची कामे आता वेळेवर होणार आहेत. यातून मजुरांना रोजगारही मिळणार आहे.  केंद्र शासनाच्या वतीने मनरेगाअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी सिंचन विहीर योजना सुरू आहे.

