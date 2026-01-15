Kolhapur Irrigation well : मनरेगातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! सिंचन विहिरींची बिले आता वेळेवर मिळणार

कुडित्रे : शेतीची सिंचनाची कामे आता वेळेवर होणार आहेत. यातून मजुरांना रोजगारही मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने मनरेगाअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी सिंचन विहीर योजना सुरू आहे. .काही दिवसांपूर्वी शेतकरी लाभार्थ्यांना लाभ देताना दोन लाखांपर्यंतची मर्यादा केली होती. यात क्षेत्रीय कार्यालयाने पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्र शासनाकडून नुकतीच दोन लाखांची मर्यादा वाढवून दिली आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीची बिले, मस्टर वेळेवर मिळणार आहेत..Kannad Panchayat Samiti : मनरेगा विहिरीना मंजुरी न दिल्याने संयम सुटला; अंगावर पेट्रोल ओतुन आत्मदहनाचा प्रयत्न!.मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी सिंचन विहिरीसाठी यापूर्वी २०१२ मध्ये तीन लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. यानंतर २०२२ मध्ये चार लाख अनुदान केले होते. पुन्हा यानंतर अनुदानात एक लाख रुपये वाढ करून पाच लाख अनुदान दिले जाते. .जिल्ह्यात २०२४/२५ व २०२५/२६ मध्ये ६२ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून, त्यांना दोन कोटी ४९ लाख अनुदान दिले आहे. तसेच ११८८ विहिरींची कामे असून, या कामापोटी २१ कोटी ३३ लाख अनुदान वाटप झाले आहे. .Mokhada Sanitation Drive : लोकसहभागातून गावपाडे स्वच्छ; मनरेगामुळे मोखाड्यात बदलाची सुरुवात!.यात विहिरी बांधून पूर्ण झालेली व चालू असलेली अशी एकूण १२५० कामे असून, यासाठी २३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वाटप झाले आहे, अशी माहिती मनरेगा विभागातील सूत्रांनी दिली. काही महिन्यांपासून केंद्र शासनाच्या वतीने प्रणाली बदलली होती. यामुळे अनुदान दोन लाखांवर रक्कम देता येत नव्हती. यामुळे विहिरींची कामे ठप्प झाली होती.याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाने पाठपुरावा केल्यानंतर नुकतीच ही मर्यादा रद्द केली असून, सिंचन विहिरीची कामे पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे..ई-केवायसी करणे क्रमप्राप्तमनरेगाअंतर्गत घरकुल फळबाग लागवड सिंचन विहीर नाफेड वर्मी कंपोस्ट रेशीम अशा विविध उद्योगांत मजुरांना रोजगार निर्मिती झाली आहे. जिल्ह्यात सुमारे १५ लाख ६९ हजार मजुरांना रोजगार मिळाला आहे. दैनंदिनी मजुरी ३१२ रुपये दिली जाते. .सक्रिय मजुरांनी ई-केवायसी करणे क्रमप्राप्त असून, एक लाख ४० हजार ७५८ मजुरांपैकी ६९ हजार ७२६ मजुरांची ई-केवायसी झाली आहे, उर्वरित ६९ हजार मजुरांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे..दृष्टिक्षेपातविहिरीसाठी एक एकर क्षेत्र लाभार्थ्याचे नावे असावेसात-बारावर पहिली सिंचन विहीर लाभ घेतलेली नोंद नसावीशासनाने दीडशे मीटर रद्द केली आहेएकूण पाच लाखांपर्यंतचे अनुदान एका विहिरीसाठी मिळणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.