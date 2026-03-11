Kolhapur Scam : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नावावर १५ लाखांचा निधी; म्हासुर्ली ग्रामपंचायतमधील प्रकार, चौकशी करून कारवाईची गरज

कोल्हापूर : ग्रामपंचायतीतील एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नावावर सुमारे १५ लाख रुपयांचा निधी नियमबाह्यरीत्या वर्ग केल्याचे म्हासुर्ली (ता. राधानगरी) येथील ग्रामपंचायतीमधील ऑनलाईन बिलावरून उघडकीस आले आहे. .या बिलावर सरपंच आणि तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाऱ्याने सही केल्याचे नमूद आहे. १५ व्या वित्त आयोगातील निधीचा नियमबाह्य वापर झाल्याचे यावरून दिसून येते. ग्रामपंचायतीमधील एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर सुमारे १५ लाखांहून अधिक रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. .Raigad Gram Panchayat : रासळ ग्रामपंचायतीत आरटीआय माहितीचा गोंधळ; ग्रामसेवक-सरपंचांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.यापैकी डाटा ऑपरेटर यांचा पगार जिल्हा परिषदेच्या नावावर देणे बंधनकारक असताना संबंधित कर्मचाऱ्याने स्वत:च्या नावावर हा निधी घेतला आहे.म्हासुर्लीत अंगणवाडी येथे सौरऊर्जा बसवणे, शालेय साहित्य खरेदी, शेतकरी सहल, शेतकरी प्रशिक्षण, नळ पाणीपुरवठा दुरुस्ती, इंटरनेट बिलांवर लाखोंचा खर्च दाखवून शासकीय निधीचा नियमबाह्य वापर केल्याचा संशय आहे. .तसेच डाटा ऑपरेटरना दिला जाणार निधी हा जिल्हा परिषदेच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या (एएसएसके) नावावर वर्ग करावा लागत असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केल्याचे उघड झाले आहे..Igatpuri News : घरभाडे भत्ता खिशात, पण राहतात नाशिकला! इगतपुरीतील कामचुकार अधिकाऱ्यांविरोधात संताप.विविध कामांचा निधी थेट लाभार्थ्यांना देण्याऐवजी याच कर्मचाऱ्याच्या नावावर लाखोंचा निधी वर्ग केला आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी होऊन शासकीय निधीचा नियमबाह्यरीत्या झालेला वापर तपासण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आली आहे..ग्रामपंचायती सक्षम आणि सदृढ व्हाव्यात. त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनीच खर्च करावा. योग्य त्या ठिकाणी निधी खर्च केला जावा, या उद्देशाने दिलेल्या निधीचा बहुतांशी ग्रामपंचायतींत नियमानुसार वापर होतो की नाही, यावर अंकुश ठेवण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित होत आहे. .अनेकवेळा हा निधी किती आणि कधी? याची माहिती ग्रामस्थांना असतेच असे नाही. त्याचाच फायदा घेत ग्रामपंचायतींत मनमानी आणि चुकीच्या पध्दतीने निधी वापर करण्याचा धोका आहे..इतर बिले अशी दिलीएका इलेक्ट्रिक्लसच्या नावे - ९ लाख ४६ हजारएका टेक्नॉलॉजीच्या नावे - १२ लाखएका इलेक्ट्रॉलिकच्या नावे - ६ लाख ११ हजार.नियम काय सांगतोग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतीची विकासकामे करता येत नाहीतज्यांच्या नावावर काम आहे, त्यांच्या बँक खात्यावर निधी जमा करावा लागतोबँक कर्मचाऱ्यांचा भत्ता, त्या-त्या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर द्यावा लागतोशाळा साहित्य खरेदीसाठी ज्याला काम दिले आहे, त्याचाच नावावर निधी वर्ग करावा लागतो.म्हासुर्ली ग्रामपंचायतीत आपली नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. मागे कोणता निधी कसा खर्च झाला, याची माहिती घेण्याच्या वरिष्ठांच्या सूचना आल्यानंतर तपासणी केली जाईल.- कृष्णात गुरव, ग्रामविकास अधिकारी, म्हासुर्ली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.