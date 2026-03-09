कोल्हापूर

Kolhapur Petrol : कास्टिंग उत्पादनाचे गणित कोलमडण्याची भीती; मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचे पडसाद : पेट्रोलियम पदार्थ, वाहतूक खर्चात मोठी वाढ

Middle East Conflict : जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा थेट परिणाम आता उद्योग क्षेत्रावर जाणवू लागला आहे. मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सागरी वाहतूक आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
Rising fuel and shipping costs

Rising fuel and shipping costs

sakal

अभिजित कुलकर्णीसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागाव : जागतिकीकरणामुळे जगभरातील बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र, सध्या मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद आता थेट उद्योगांवर, विशेषतः फाउंड्री क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
america
War
israel
petrol
Conflict
Iran
petrol and diesel

Related Stories

No stories found.