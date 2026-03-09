Kolhapur Petrol : कास्टिंग उत्पादनाचे गणित कोलमडण्याची भीती; मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचे पडसाद : पेट्रोलियम पदार्थ, वाहतूक खर्चात मोठी वाढ

नागाव : जागतिकीकरणामुळे जगभरातील बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र, सध्या मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद आता थेट उद्योगांवर, विशेषतः फाउंड्री क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. .पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीतील वाढ आणि विस्कळीत झालेली वाहतूक व्यवस्था यामुळे कास्टिंग उत्पादनाचे गणित कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सागरी मार्गांवर निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेमुळे अनेक जहाजांनी आपली वाहतूक थांबवली आहे. .Hupari Silver Industry : चंदेरीनगरी...\nदर स्थिर राहिल्यास पुन्हा मिळेल उभारी....अत्यावश्यक मालासाठी लांबच्या मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. यामुळे मालवाहू कंटेनर्सची कमतरता निर्माण झाली असून इंजिनिअरिंग उत्पादनांनी भरलेले हजारो कंटेनर्स सध्या बंदरांवर अडकून पडले आहेत. कंटेनरचे दर गगनाला भिडले आहेत. .युरोपला निर्यात होणाऱ्या एका कंटेनरच्या दरात तब्बल दोन लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम आयात-निर्यातीवर होत असून, कच्चा माल महागल्याने महागाईची लाट येण्याची शक्यता आहे. माल वेळेवर न पोहोचल्यामुळे विदेशी ग्राहकांकडून ऑर्डर्स रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..Ratnagiri Logistics : हापूस, काजू, मत्स्य निर्यातीला नवे बळ; स्थानिक तपासणी सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा .पेट्रोलियम पदार्थांवर आधारित असलेल्या उद्योगांना याचा पहिला फटका बसला आहे. कास्टिंगला गंज लागू नये म्हणून संरक्षक कोटिंगसाठी रंगांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. रंगांच्या किमती वाढल्याने आणि पुरवठा विस्कळीत झाल्याने उत्पादनावर परिणाम होत आहे. .व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका ॲल्युमिनियम कास्टिंग करणाऱ्या उद्योगांना बसत आहे, कारण ॲल्युमिनियम वितळवण्यासाठी प्रामुख्याने ‘’एलपीजी’’ चा इंधन म्हणून वापर केला जातो. .मार्च महिना हा आर्थिक वर्षाचा अखेरचा महिना असतो. प्रत्येक उद्योगाने वर्षाच्या सुरुवातीला आपली काही आर्थिक उलाढालीची उद्दिष्टे निश्चित केलेली असतात. निर्यातदारांसाठी हा काळ वसुली आणि नवीन करारांचा असतो..मात्र, मालाची वाहतूकच थांबल्याने ‘’शिपमेंट’’ पूर्ण होऊ शकलेली नाही. परिणामी, उद्योगांना आपले वार्षिक आर्थिक लक्ष गाठणे आता कठीण वाटू लागले आहे. यामुळे कंपन्यांच्या ताळेबंदावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .निर्यातदारांना बँकांकडून कर्ज आणि खेळते भांडवल मिळवण्यासाठी नियमितपणे चढ्या क्रमाने आर्थिक अहवाल सादर करावे लागतात. जेंव्हा माल बंदरात अडकतो, तेंव्हा त्याचे पेमेंट येण्यास उशीर होतो. अशा स्थितीत बँकांना द्यावे लागणारे हे अहवाल समाधानकारक नसतील, तर उद्योगांची पत घसरू शकते. यामुळे भविष्यात कर्ज मिळवणे अधिक कठीण आणि महागडे होऊ शकते..प्रमुख आव्हानेइंधन आणि रसायने महागल्याने कास्टिंग बनवण्याचा खर्च वाढलारंगांच्या टंचाईमुळे तयार मालाच्या फिनिशिंगवर मर्यादावाढलेल्या वाहतूक खर्चामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाच्या किमती वाढून स्पर्धात्मकता कमी होण्याची भीतीकच्च्या तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता आणि जहाजांच्या वाहतुकीतील अडथळे यामुळे फाउंड्री उद्योग दबावाखाली.‘मध्य-पूर्वेतील तणावाचा फाउंड्री उद्योगाला मोठा तडाखा बसत आहे. यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. शिवाय पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आणि सागरी वाहतूक खर्चात झालेली मोठी वाढ यामुळे फाउंड्री उद्योग सध्या मोठ्या दबावाखाली असून आगामी काळात ही परिस्थिती अधिक कठीण होण्याची चिन्हे आहेत.- विरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, सीआयआय, दक्षिण महाराष्ट्र विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.