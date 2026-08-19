Miraj Encroachment Drive: मिरज स्टॅंड चौकातील अतिक्रमणांवर हातोडा; परिसरात तणाव : महानगरपालिकेच्या गाळ्यात अवैध व्यवसाय आढळल्यास कारवाई

मिरज : शहरातील अतिक्रमणांविरोधात महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाईची मोहीम तीव्र केली असून शहरात सलग पाचव्यांदा अतिक्रमणे हटविण्यात आली. आज दुपारी सिटी बस स्टॅंड चौकातील अतिक्रमणांवर उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या नेतृत्वात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान महापालिकेच्या पथकाची काही अतिक्रमणधारकांशी वादावादी झाल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..शहरातील प्रमुख चौक व सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते, पदपथ, तसेच महापालिकेच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेतली आहे. यापूर्वी कर्मवीर भाऊराव चौक, तसेच जिजामाता उद्यान आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाहेरील परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली होती..Pune Abuse Case: पिंपळवंडीतील चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ संतापाचा उद्रेक; पुणे-नाशिक महामार्गावर ग्रामस्थांचे रास्ता रोको.त्यानंतर सिटी बस स्टॅंड चौकातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. मिरजेतील बस स्थानक व अमर टॉकीज दरम्यानच्या रस्त्यावर असलेले अवैध व्यावसायिकांचे अतिक्रमण महापालिकेने हटविले. उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या नेतृत्वात महापालिकेच्या पथकाने जेसीबीद्वारे येथील मोठ्या संख्येने खोकी उद्ध्वस्त केली..या ठिकाणी मटक्यासारखे अवैध व्यवसाय खोक्यांमधून सुरू असल्याच्या, तसेच मद्यपी व नशेखोरांचा वावर असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. येथे प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर या खोक्यांमधून अवैध व्यवसाय सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे उपायुक्त पाटील यांनी सांगितले..हातात डायमंड रिंग, सोबत मिस्ट्री मॅन; 'Ayesha Khan'च्या पोस्टने चाहत्यांना पाडलं कोड्यात! खरंच साखरपुडा केला? POST VIRAL.महापालिकेच्या जागेत अनधिकृतपणे व्यवसाय अथवा इतर उपक्रम सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या गाळ्यांमध्ये अवैध धंदे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी संबंधित अतिक्रमणधारकांना महापालिकेकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.