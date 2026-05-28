माकडामुळे गावात ६ दिवस लॉकडाऊनसारखी स्थिती, हल्ल्यात ७० जण जखमी; ५ ते ७ जण गंभीर

सोळांकूर, ता. २७ येथे सहा दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या पिसाळलेल्या वानराला अखेर ग्रामस्थांनी जंगलाच्या दिशेने हुसकावून लावण्यात यश मिळविले. मात्र, या वानराच्या दहशतीमुळे निर्माण झालेली भीती कायम असून, बुधवारी सकाळपर्यंत गावात लॉकडाउनसदृश परिस्थिती होती. दुपारनंतर हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागले..वानराने अचानक झडप घालून नागरिकांवर हल्ले करण्याचा सपाटा लावला होता. रस्त्याने जाणारे नागरिक, दुचाकीस्वार, घराबाहेर उभे असलेले ग्रामस्थ यांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याने भीतीचे वातावरण होते. अनेकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागले असून, काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत.वानराला पकडण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली..Panvel Flood Risk: पनवेलला पुराचा धोका? विमानतळासाठी भराव, बदललेल्या नदीपात्रामुळे संकट ओढावण्याची भीती.राधानगरी व भुदरगड परिसरातील सुमारे १५ कर्मचाऱ्यांचे पथक आणि स्थानिक युवकांची मदत घेऊन शोधमोहीम राबविण्यात येत होती. मात्र, संबंधित वानर मानवी हालचालींचा अंदाज घेत वारंवार ठिकाण बदलत असल्याने वन विभागालाही अडचणींचा सामना करावा लागला. गावातील परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की, नागरिक दूध, किराणा किंवा अन्य दैनंदिन कामांसाठी बाहेर पडतानाही हातात काठी घेऊनच घराबाहेर पडत होते..दरम्यान, ग्रामस्थांनी वन विभागाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली होती. वन विभागाचे कर्मचारी आणि ग्रामस्थांत वानराला वेळेत पकडले नाही म्हणून शाब्दिक वाद झाले. वन्यजीव आणि मानव यांच्यात वाढत चाललेला संघर्ष एकदा ऐरणीवर आला..माकडाच्या हल्ल्यांचा कालावधी : ६ दिवसजखमी नागरिक : ७०गंभीर जखमी : ५ ते ७बचाव पथक : १५ कर्मचारीमदतीसाठी स्थानिक युवक : १५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.