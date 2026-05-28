कोल्हापूर

माकडामुळे गावात ६ दिवस लॉकडाऊनसारखी स्थिती, हल्ल्यात ७० जण जखमी; ५ ते ७ जण गंभीर

Monkey attack in Solankur राधानगरी तालुक्यातील सोळांकूरमध्ये पिसाळलेल्या वानरांनी धुमाकूळ घातल्यानं गावकरी गेल्या ६ दिवसांपासून दहशतीत होते. अखेर पिसाळलेल्या वानरांना हुसकावून लावल्यानं नागरिकांना दिलासा मिळाला.
Monkey attack lockdown Solankur

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोळांकूर, ता. २७ येथे सहा दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या पिसाळलेल्या वानराला अखेर ग्रामस्थांनी जंगलाच्या दिशेने हुसकावून लावण्यात यश मिळविले. मात्र, या वानराच्या दहशतीमुळे निर्माण झालेली भीती कायम असून, बुधवारी सकाळपर्यंत गावात लॉकडाउनसदृश परिस्थिती होती. दुपारनंतर हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागले.

