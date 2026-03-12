State Service aspirants anxiously

Kolhapur MPSC Candidate :भावी अधिकाऱ्यांचा जीव लागला टांगणीला; राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल प्रलंबित, यादी प्रसिद्ध न झाल्याने अस्वस्थता

Result Delay : राज्यसेवा अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेकडो उमेदवारांचा जीव सध्या अक्षरशः टांगणीला लागला आहे. तब्बल दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षा प्रक्रियेला अजूनही पूर्णविराम मिळालेला नाही.
सरुड : तब्बल दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या राज्यसेवा परीक्षा परीक्षेचा निकाल शासनाकडून जाहीर न झाल्याने परीक्षार्थींची अडचण झाली आहे. तत्पूर्ती निवड यादी लागूनही अंतिम यादीला उशीर का? या प्रश्नाने उमेदवारांची झोपच उडाली आहे.

