MRI Service Maharashtra : शासकीय रुग्णालयांत एमआरआय सेवा; रुग्णांना 35% पर्यंत सवलत, हसन मुश्रीफांनी दिली माहिती

Maharashtra Health Department : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर नवीन एमआरआय यंत्रे कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली..मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील १६ शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये सध्या एमआरआय सेवा उपलब्ध आहे. जुन्या यंत्रांच्या जागी टप्प्याटप्प्याने अत्याधुनिक यंत्रे बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, सर्व यंत्रे कालबाह्य झाल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..ज्या शासकीय संस्थांमध्ये एमआरआय सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे PPP तत्त्वावर सेवा सुरू केली जात आहे. मुंबई क्लस्टरमधील सात संस्थांमध्ये 'स्पंदन डायग्नोस्टिक प्रा. लि.' यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, येथे रुग्णांना एमआरआय तपासणीच्या दरात ३५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. नागपूर क्लस्टरमधील सात संस्थांमध्ये 'हेल्थमॅप डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि.' मार्फत सेवा सुरू होणार असून, येथे १८ टक्के सवलत दिली जाणार आहे..पोर्टेबल एमआरआयबाबत हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, ही प्रणाली पारंपरिक एमआरआयला पर्याय नसून केवळ पूरक सुविधा आहे. ती मुख्यतः आयसीयूमधील मेंदूच्या तातडीच्या तपासणीसाठी उपयुक्त असून, मणका, हृदय, सांधे किंवा पोटाच्या तपासणीसाठी तिचा उपयोग मर्यादित आहे. तसेच 'कॉन्ट्रास्ट एमआरआय', 'एमआर अँजिओग्राफी' यांसारख्या प्रगत तपासण्या या प्रणालीद्वारे करता येत नाहीत..Hasan Mushrif Gokul Election Controversy : हसन मुश्रीफांची जीभ घसरली; प्रशासक मंडळाला धरले धारेवर, ठरावात संकलनावेळी गोंधळ, असं काय बोलले?.पोर्टेबल एमआरआयची उपयुक्तता, खर्च आणि व्यवहार्यता यांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार असून, समितीच्या अहवालानंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.