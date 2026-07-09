कोल्हापूर

MRI Service Maharashtra : शासकीय रुग्णालयांत एमआरआय सेवा; रुग्णांना 35% पर्यंत सवलत, हसन मुश्रीफांनी दिली माहिती

MRI Discount Maharashtra : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून रुग्णांना तपासणी शुल्कात 35 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
MRI Service Maharashtra statement hasan mushrif

MRI Service Maharashtra statement hasan mushrif

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Health Department : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर नवीन एमआरआय यंत्रे कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.

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