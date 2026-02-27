Solar Power : सौर ऊर्जेविषयीच्या तक्रारी निकाली काढू; महावितरणचे किसान संघाच्या बैठकीत आश्वासन

कोल्हापूर - ‘सौर ऊर्जेविषयीच्या तक्रारी १५ दिवसांच्या आत निकाली काढू, अन्यथा कंपनीला शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. तसेच विद्युत वाहिनी तुटल्याने आग लागली, तर त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई दिली जाईल,’ असे आश्वासन महावितरणचे अधीक्षक अभियंता गणपती लटपटे यांनी दिले. भारतीय किसन संघासोबतच्या बैठकीत ते बोलत होते. .शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत भारतीय किसान संघाने महावितरण कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीमध्ये अधीक्षक अभियंता लटपटे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. किसान संघाचे प्रांत कार्यकारणी सदस्य मदन देशपांडे म्हणाले, ‘सौरऊर्जेची वीज शेतकऱ्यांना वेळेत मिळत नाही..त्यातील तांत्रिक बिघाडांची सोडवणूक निश्चित कालावधीत होत नाही. विद्युत वाहिनी तुटून आग लागल्याने होणारी नुकसानभरपाई मिळत नाही.’ यावर अधीक्षक अभियंता लटपटे म्हणाले, ‘३५ उपकेंद्रांत सौरकरणचे काम सुरू आहे त्यापैकी २३ केंद्रांत येत्या १५ दिवसांत काम पूर्ण होईल. त्यानंतर गडहिंग्लज, कागल, शिरोळ या तालुक्यांत पण दिवसा वीज मिळायला सुरवात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.