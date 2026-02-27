कोल्हापूर

Solar Power : सौर ऊर्जेविषयीच्या तक्रारी निकाली काढू; महावितरणचे किसान संघाच्या बैठकीत आश्वासन

‘सौर ऊर्जेविषयीच्या तक्रारी १५ दिवसांच्या आत निकाली काढू, अन्यथा कंपनीला शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर - ‘सौर ऊर्जेविषयीच्या तक्रारी १५ दिवसांच्या आत निकाली काढू, अन्यथा कंपनीला शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. तसेच विद्युत वाहिनी तुटल्याने आग लागली, तर त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई दिली जाईल,’ असे आश्वासन महावितरणचे अधीक्षक अभियंता गणपती लटपटे यांनी दिले. भारतीय किसन संघासोबतच्या बैठकीत ते बोलत होते.

