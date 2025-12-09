कोल्हापूर

Kolhapur MSEDCL : विमा, ईएसआय, पीएफ नाही; अपघात झाला तर जबाबदार कोण? महावितरण कंत्राटी कामगारांचा थरकाप उडवणारा सवाल

MSEDCL Contract Workers Await Salary for Four Months : महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्रांतील कंत्राटी यंत्रचालकांना चार महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने परिवारांसह उपासमारी संकट
MSEDCL Contract Workers Await Salary for Four Months

MSEDCL Contract Workers Await Salary for Four Months

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महावितरणच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, दानोळी, कळे, भामटे, गडहिंग्लज, हलकर्णी, खडकेवाडा (कागल) या उपकेंद्रांसह ३२९ उपकेंद्रांमधील कंत्राटी यंत्रचालकांना चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
workers
salary
MSEDCL
Contractor
contract workers
delay work
contractual staff payment issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com