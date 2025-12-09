Kolhapur MSEDCL : विमा, ईएसआय, पीएफ नाही; अपघात झाला तर जबाबदार कोण? महावितरण कंत्राटी कामगारांचा थरकाप उडवणारा सवाल

कोल्हापूर : महावितरणच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, दानोळी, कळे, भामटे, गडहिंग्लज, हलकर्णी, खडकेवाडा (कागल) या उपकेंद्रांसह ३२९ उपकेंद्रांमधील कंत्राटी यंत्रचालकांना चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. .महावितरणच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या महाराष्ट्रातील १६ झोनमधील १ एप्रिल २०१९ नंतर निर्माण झालेल्या ३२९ उपकेंद्रामधील १३१६ कर्मचारी, ३३/२२ केव्ही उपकेंद्रात तीन कंत्राटी यंत्रचालक व एक सफाई कामगार हे कंत्राटी तत्त्वावर स्मार्ट सर्व्हिस व क्रिस्टल सर्व्हिस लि. या दोन कंपन्यांना ठेकेदारी पद्धतीने सेवेत आहेत. हे सर्वजण पगारापासून वंचित आहेत..Kolhapur News : जिल्ह्यातील वाढत्या कृषिपंप चोरीविरोधात शेतकऱ्यांचा जाहीर संताप; पोलिसांनी चोरांचा छडा लावल्याशिवाय आंदोलन न थांबवण्याचा इशारा.याबाबत वर्कर्स फेडरेशन आणि अन्य कामगार संघटनांनी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र व राजेंद्र पवार संचालक (मानव संसाधन) यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर त्यांनी २८ नोव्हेंबरला दोन्ही खासगी ठेकेदारांना बोलावून दोन दिवसांत कर्मचाऱ्याचा पगार देण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु या कंपन्यांनी संचालकांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत पगाराबाबत कार्यवाही केलेली नाही..वीज ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली उपकेंद्रे खासगी कंत्राटदार कंपनीला चालवण्यात देण्यास वर्कर्स फेडरेशन आणि अन्य कामगार संघटनांनी विरोधच केला आहे. अशा सर्व उपकेंद्रांत यंत्रचालकाची पदे मंजूर करून ‘एमपीआर’ काढावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली होती. प्रशासनाने लवकरच ‘एमपीआर’ मंजूर करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले होते. .Kolhapur News : ४२ गावांना विकासाचा नवा मार्ग; कोल्हापूर प्राधिकरणाला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’चा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सुपुर्द.तथापि अनेक भागांत यंत्रचालक व सफाई कामगारांचा पगार खासगी ठेकेदारांनी केलेला नाही. संबंधित स्मार्ट सर्व्हिस लि.व क्रिस्टल सर्व्हिस या कंपन्या राजकीय नेत्यांच्या असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पगार नसल्याने या कामगारांची दिवाळी अंधारात गेली होती..संबंधित ठेकेदारांनी महावितरणने दिलेल्या टेंडर अटींचे उल्लंघन केले असल्यामुळे दोन्ही एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट करावे, आणि तत्काळ एमपीआर मंजूर करून स्थायी स्वरूपाची पदे मंजूर करावी, अशी मागणी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेचे मोहन शर्मा, एन.वाय.देशमुख व कंत्राटी बाह्य स्तोत्र कामगार संघटनेचे दत्ता पाटील यांनी केली आहे. विमा नाही, अपघात झाल्यास जबाबदार कोण?.चार महिन्यांपासून महावितरणमधील उपकेंद्रात नेमलेल्या कंत्राटी कामगारावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. सुमारे १३१६ कर्मचाऱ्यांचे पगार केलेले नाहीत. तसेच भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआय योजना कार्ड, अपघात विमा पॉलिसीसुद्धा काढलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचा काम करताना अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न सर्व कंत्राटी कामगारांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.