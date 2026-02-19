कोल्हापूर

MSEDCL Electricity : ‘महावितरण’ची १० टक्केच बिले वसूल थकबाकी २५ कोटींवर; उर्वरित वसुलीसाठी केवळ महिना, यंत्रणेची पळापळ

Power Bills : कोल्हापूर जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांकडून महावितरणची तब्बल २५ कोटी १४ लाख रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. वर्षअखेर जवळ येत असताना केवळ १० टक्के वसुली झाल्याने विभागात खळबळ उडाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : महावितरणची कोल्हापूर विभागातील वीज बिलांची वर्षभरातील थकबाकी २५ कोटी १४ लाख रुपये आहे. त्यातील आतापर्यंत फक्त चार कोटी रुपयेच म्हणजे १० टक्के वसुली झाली आहे. हे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे.

