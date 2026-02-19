MSEDCL Electricity : ‘महावितरण’ची १० टक्केच बिले वसूल थकबाकी २५ कोटींवर; उर्वरित वसुलीसाठी केवळ महिना, यंत्रणेची पळापळ

प्रवीण देसाईकोल्हापूर : महावितरणची कोल्हापूर विभागातील वीज बिलांची वर्षभरातील थकबाकी २५ कोटी १४ लाख रुपये आहे. त्यातील आतापर्यंत फक्त चार कोटी रुपयेच म्हणजे १० टक्के वसुली झाली आहे. हे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे..तसेच वसुलीसाठी फक्त एक महिनाच शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे या वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वच यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे. महावितरणच्या वीज बिलांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे चित्र आहे. ३१ मार्च २०२५ ला जिल्ह्यात एक कोटी ७८ लाख थकबाकी होती..Electricity Bill : वीजबिल भरा, अन्यथा बत्ती गुल! महावितरण ॲक्शन मोडवर; दीड लाख ग्राहकांकडे १२० कोटींची थकबाकी.त्यात भर पडून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत २५ कोटी १४ लाखांवर पोहोचली आहे. थकबाकी कमी होण्याऐवजी अनेकपटीने वाढल्याने महावितरणच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहे. बिल महिन्याच्या पुढे गेले तरी वीजपुरवठा खंडित करायलाही मागे पुढे पाहिले जात नाही..तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकीची फूग कशी निर्माण झाली? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत यातील फक्त चार कोटीच वसूल झाले आहेत. उर्वरित २१ कोटी १४ लाख रुपये थकबाकी शिल्लकच आहे. त्यामुळे वसुलीसाठी चांगलीच पळापळ सुरू झाली आहे..MSEDCL Electricity Bill Eecovery: चार लाख वीज ग्राहकांकडे २३८ कोटी; बिलवसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू.४१२ जणांची वीज कनेक्शन तोडलीजिल्ह्यातील वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या ४१२ ग्राहकांची वीज कनेक्शन महावितरणने तोडली आहेत. यात गडहिंग्लज विभागातील ४८ ग्राहक, इचलकरंजी विभागातील ८६, जयसिंगपूर विभागातील ४४, कोल्हापूर ग्रामीण विभाग-१ मधील ६७, कोल्हापूर ग्रामीण विभाग- २ मधील ७२, कोल्हापूर शहर विभागातील ९५ वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. या ग्राहकांना पुनर्जोडणी करताना त्यांच्याकडून बिलाच्या रकमेवर ३५० रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे..कोल्हापूर विभागातील वीज बिलांची थकबाकी अशीविभाग थकबाकीगडहिंग्लज एक कोटी ३२ लाख रुपयेइचलकरंजी आठ कोटी ५९ लाख रुपयेजयसिंगपूर तीन कोटी ६० लाख रुपयेकोल्हापूर ग्रामीण विभाग-१ दोन कोटी ३४ लाख रुपयेकोल्हापूर ग्रामीण विभाग-२ पाच कोटी ७९ लाख रुपयेकोल्हापूर शहर विभाग तीन कोटी ५१ लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.