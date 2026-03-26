Municipal Bonds : शहर विकासासाठी महापालिकेचा नवा निर्णय; बाँड्सद्वारे निधी उभारणी, प्रकल्पांसाठी आर्थिक नियोजन सुरू

कोल्हापूर : मर्यादित उत्पन्नामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पांमधील महापालिकेचा हिस्सा देण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. दोनच प्रकल्पांच्या हिश्यासाठी महापालिकेला तब्बल ११५ कोटी उभे करावे लागणार आहेत. त्यामुळे हा निधी आता म्युनिसिपल 'बाँडस्'चा वा शासनाकडून सॉफ्ट लोनद्वारे उभारण्याचे नियोजन महापालिका करत आहे. .त्यासाठी सल्लागार कंपनींसोबत चर्चा सुरू आहे. त्याचा विचार करूनच प्रशासनाने या वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले असल्याचे आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून करांची रचना 'जैसे थे' आहे. त्यामुळे दरवर्षीचे अंदाजपत्रकातील जमेचे उद्दिष्ट जरी वाढवले असले, तरी त्यात १०० कोटींच्या आसपास तूट येत आहे. .Kolhapur Ambabi Temple : पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण; बाजारपेठांच्या विकासासोबत मास्टर 'प्लॅनची' ही गरज .यंदाही तूट येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे व अन्य सदस्यांकडे नवीन वर्षाच्या अंदाजपत्रकाचा आराखडा आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी सादर केला. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ''नवीन आर्थिक वर्षामध्ये पायाभूत प्रकल्पांमधील अमृत-२ मध्ये मलनिस्सारण योजनेत ३० टक्के प्रमाणे ८५ कोटींचा हिस्सा महापालिकेला भरावा लागणार आहे. .राज्यस्तरीय नगरोत्थान योजनेमधून १०० कोटींचा रस्ते प्रकल्प सुरू आहे. त्यामध्येही महापालिकेला ३० टक्क्यांप्रमाणे ३० कोटी द्यावे लागणार आहेत. या दोनच प्रकल्पांमध्ये महापालिकेचा हिस्सा महसुली उत्पन्नामधून भरण्यात अडचणी येत आहेत. नव्याने मंजूर झालेल्या प्रकल्पातही महापालिकेला स्वनिधीमधून मोठ्या प्रमाणावर हिश्श्याची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी लागत आहे. .Kolhapur E-Waste : ८७५ टन ई-कचरा थेट भंगारात; कोल्हापूरकरांच्या आरोग्यावर वाढता संकटाचा विळखा.या साऱ्यांचा विचार करून यंदाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी म्युनिसिपल बाँडस् वा शासनाकडून कर्जाद्वारे हा मोठा निधी उभा करण्याची स्थिती यंदा निर्माण झाली आहे. निधीच्या आवश्यकतेप्रमाणे कायद्यातील तरतुदी व राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर कर्ज उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही सल्लागार कंपनींसोबत चर्चा सुरू आहे.'' त्या म्हणाल्या, ''अपेक्षित उत्पन्न कमाल मर्यादा विचारात घेऊन प्रस्तावित केले असून, महापालिकेच्या स्वनिधीमधून मोठे भांडवली प्रकल्प हाती घेणे अडचणीचे आहे..त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून विशेष प्रकल्पांसाठी जादा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याबरोबरच महापालिकेच्या जागा भाडेपट्ट्याने देण्याबरोबरच रिकाम्या इमारतींचा वापर करून त्यातूनही उत्पन्न वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. कचरा संकलनाला अडथळा येऊ नये म्हणून ५० नवीन टिपर घेण्याचे नियोजन आहे. अतिक्रमणांपासून मुक्ततेसाठी विभागीय कार्यालयात सहायक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण केले आहे. तसेच इस्टेट व अतिक्रमण निर्मूलन विभाग वेगळा केला आहे. त्याबरोबरच हॉकर्स झोनची आवश्यकता आहे. त्यासाठी फेरीवाला समितीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन आकृतिबंध मंजूर असून सेवा प्रवेश नियमावली अंतिम करण्यात येत आहे. त्यानंतर भरती करण्यात येणार आहे.''