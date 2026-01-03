Kolhapur Muncipal : माघारीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत धावपळ; अश्रू, दबावतंत्र आणि आश्वासनांचे राजकारण

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी आज माघारीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत धावाधाव सुरू राहिली. नॉट रिचेबल असणाऱ्या इच्छुकांच्या शोधमोहिमेबरोबरच काही ठिकाणी दबावतंत्रांचा वापरही झाल्याची चर्चा होती. .अनेकांना अनपेक्षितपणे माघार घ्यावी लागल्याने त्यांच्यासह कुटुंबीयांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. दुपारी तीननंतर ही सर्व धावपळ संपल्यानंतर मात्र रिंगणातील उमेदवारांचा मोर्चा प्रचाराकडे वळला. .Kolhapur Election : शेवटपर्यंत धावाधाव! कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शक्तिप्रदर्शनाचा महापूर.महासैनिक प्रशिक्षण केंद्रात प्रक्रिया शांततेतया निवडणूक कार्यालयात माघारीची प्रक्रिया शांततेत झाली. अनेक उमेदवार माघारीसाठी वेळेत आल्याने तिथे फारशी धावाधाव जाणवत नव्हती. दुधाळी पॅव्हेलियन कार्यालयमाघार अन् डोळ्यात पाणीप्रभाग क्रमांक सहा, सात व आठमधून कोण माघार घेणार, याची उत्सुकता दुधाळी पॅव्हेलियन निवडणूक कार्यालयाच्या पसिरात आलेल्या कार्यकर्त्यांत दिसली. दुपारी तीनपर्यंत निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी उमेदवार येत राहिले. डमी अर्ज भरलेल्या पती-पत्नींनी निवडणुकीतून माघार घेतली..आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा मुलगा ऋतुराज क्षीरसागर प्रभाग क्रमांक सातमधून रिंगणात आहेत. या प्रभागातून कोण माघार घेणार, याची उत्कंठा होती. दुपारी तीनची वेळ जशी जवळ आली, तसे उमेदवार निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी येत होते. .Kolhapur election : हलगी-घुमक्याच्या गजरात उमेदवारी अर्ज दाखल; कोल्हापूरच्या निवडणूक कार्यालयांत उत्सवाचे वातावरण.डमी अर्ज भरलेल्यांनी माघार घेतली, तर पक्षांकडून उमेदवारी नाकारलेल्यांत अस्वस्थता दिसली. अपक्ष म्हणून लढून काही हाती येणार नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त करत निवडणुकीतून माघार घेतली..अपक्ष उमेदवार नीलेश हंकारे यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी दुपारी अडीचच्या सुमारास ते पत्नीसमवेत दुधाळी पॅव्हेलियन कार्यालयात आले होते. पक्षाचे काम निष्ठेने करूनही त्यांना उमेदवारी मिळाली नसल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचा पवित्रा घेतल्याने त्यांच्या पत्नीच्या डोळ्यांत अश्रू होते..प्रभाग क्रमांक सहामधील अपक्ष उमेदवार खूशबू पंडित तीन वाजून एक मिनिटांनी माघारीसाठी कार्यालयात दाखल झाल्याने त्यांचा माघारीचा अर्ज घेता येणार नाही, असे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. माजी महापौर उदय साळोखे यांच्या पत्नी पूजाश्री साळोखे तीननंतर माघार घेण्यासाठी आल्या होत्या. त्यांचाही माघारीचा अर्ज स्वीकारण्यात आला नाही..हॉकी स्टेडियम कार्यालय ३३ जणांची माघार, ५३ उमेदवार रिंगणातराष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्ष व पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या प्रत्येकी एका उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांनी आज माघार घेतली. अपक्षांची संख्या लक्षणीय राहिली. एकूण ८६ उमेदवारांपैकी ३३ जणांनी माघार घेतल्याने ५३ उमेदवार रिंगणात राहिले. .सकाळी दहा ते दुपारी तीन यावेळेत माघारीची प्रक्रिया सुरू होती. आज अखेरचा दिवस असल्याने माघारीची संख्या लक्षणीय असणार हे जवळपास स्पष्टच होते. त्यानुसार टप्प्या-टप्प्याने उमेदवार अर्ज माघारीसाठी यायला सुरुवात झाली. .प्रभाग क्रप्रभाग क्रमांक १६ मधील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या एका उमेदवाराने व प्रभाग क्रमांक १८ मधील पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या एका उमेदवाराने माघार घेतली. राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने तो चर्चेचा विषय झाला. त्याचबरोबर माघारीच्या वेळेपर्यंत जवळपास ३१ अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतली..राजोपाध्येनगर कार्यालय २४ उमेदवारांनी घेलली माघारप्रभाग नऊमध्ये ९, तर प्रभाग २० मध्ये पाच जागांसाठी १७ उमेदवार रिंगणात राहिले.सानेगुरुजी परिसरातील राजोपाध्येनगर महापालिका निवडणूक कार्यालय क्रमांक चार मध्ये उमेदवारी अर्ज माघारीच्या आज अखेरच्या दिवसाअखेर प्रभाग ९ मध्ये नऊ उमेदवारांनी, तर प्रभाग २० मधील १५ अशा एकूण २४ उमेदवारांनी माघार घेतली. .फुलेवाडी, रंकाळा, साने गुरुजी वसाहत असा परिसर असलेल्या प्रभाग नऊमध्ये अ-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग गटात तिरंगी, तर ब, क, ड या तिन्ही गटांत सरळ दुरंगी सामना होत आहे. या ठिकाणी काँग्रेस विरोधात भाजप-सेना यांच्यात प्रतिष्ठेची लक्षवेधी निवडणूक होईल..शहाजी कॉलेज कार्यालय योग्य सन्मानाच्या आश्वासनावर माघारशहाजी कॉलेजमधील निवडणूक कार्यालयात अनेक बंडखोरांनी माघार घेतली. योग्य सन्मान देण्याच्या पक्षाच्या आश्वासनावर अनेकांनी माघार घेतली. त्यामध्ये माजी स्थायी समिती सभापती इंद्रजित सलगर, माजी परिवहन सभापती राहुल चव्हाण, भाजपच्या सरचिटणीस धनश्री तोडकर आदींचा समावेश आहे. दुपारी एक वाजेपर्यंत तुरळक प्रमाणात अर्ज माघार घेतले..त्यात माजी नगरसेविका मृदुला पुरेकर, बाबा पार्टे यांची मुलगी तेजस्विनी पार्टे आदींचा समावेश होता. त्यानंतर उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पण संधी मिळाली नसल्याने बंडखोरीची भाषा केलेले चव्हाण, तोडकर, भाग्यरेखा पाटील यांनी माघार घेतली. त्यावेळी चव्हाण यांनी मी माघार घेऊन शिवसेनेच्या विरोधात बंडखोरी केलेली नाही..पण, जिथे पक्षाचा उमेदवार नाही, तिथे १४ ब मधून पत्नी स्नेहल चव्हाण ही निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यांचा अर्ज कायम ठेवला. सलगर यांनीही आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या आवाहनानुसार माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. योग्य तो सन्मान देण्याचे तसेच स्वीकृतसाठी वा अन्य पदांसाठी विचार करण्याचे आश्वासन पक्ष, नेत्यांकडून या साऱ्यांना दिले गेल्याचे सांगितले..गांधी मैदान कार्यालय विनंती, आश्वासनानंतर ४३ जणांची माघारराष्ट्रीय पक्षांसह बंडखोर, अपक्ष असे एकूण १०२ अर्ज भरले होते. माघारीसाठी दिग्गजांनी योग्य तो सन्मान आणि आश्वासन दिल्यानंतरच ४३ इच्छुकांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे ५९ उमेदवार रिंगणात राहिले. शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुजित चव्हाण यांचे सुपुत्र प्रसाद चव्हाण, माजी आमदार जयश्री जाधव यांचे भाचे आशीष पवार, शंतनू दुर्वास कदम, माजी नगरसेवक संभाजी देवणे, विजयकांत अगरवाल, माजी उपमहापौर विक्रम जरग, अमर रामाणे, माजी नगरसेवक किरण नकाते, रोहिणी सरनाईक, प्रसाद जाधव, कल्याणी यादव, अमृता भाले, माजी परिवहन सभापती चंद्रकांत सूर्यवंशी, सायली कोराणे यांचा समावेश आहे. .सकाळी माघार घेणाऱ्या इच्छुकांची संख्या अधिक होती. दुपारी एकनंतर ही संख्या तुरळक राहिली. अनेक इच्छुकांचे कार्यकर्ते कोण माघार घेते आणि कोण नाही, याचा कानोसा घेण्यासाठी निवडणूक कार्यालयाच्या आसपास फिरत होते. एका महिला महापौराचे सासरे आणि कारभारी नगरसेवक राहिलेल्या इच्छुक उमेदवाराने आपल्या नावाशी साधर्म्य असलेला उमेदवाराने माघार घ्यावी, याकरिता दिवसभर या निवडणूक कार्यालयाच्या मैदानात अक्षरशः ठिय्याच मारला होता. त्यांची घालमेल मैदानातील फेऱ्या आणि कानोसा घेण्यामुळे ते सर्वांच्या नजरेत आले. अखेरपर्यंत त्या उमेदवाराने काही माघार घेतलीच नाही.. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या एका उमेदवाराने व प्रभाग क्रमांक १८ मधील पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या एका उमेदवाराने माघार घेतली. राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने तो चर्चेचा विषय झाला. त्याचबरोबर माघारीच्या वेळेपर्यंत जवळपास ३१ अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 