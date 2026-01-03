कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : माघारीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत धावपळ; अश्रू, दबावतंत्र आणि आश्वासनांचे राजकारण

Pressure, Assurances and Political : महापालिका निवडणुकीसाठी माघारीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत दबावतंत्र, विनंत्या आणि राजकीय आश्वासनांचे नाट्य सुरू होते.उमेदवारी न मिळाल्याने अनेकांनी अश्रूंनी निरोप घेतला
Candidates and party workers gather at election offices during the final hours of withdrawal.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी आज माघारीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत धावाधाव सुरू राहिली. नॉट रिचेबल असणाऱ्या इच्छुकांच्या शोधमोहिमेबरोबरच काही ठिकाणी दबावतंत्रांचा वापरही झाल्याची चर्चा होती.

