Kolhapur Election : उमेदवारी जाहीर होण्याआधीच प्रचाराची धडपड; मतदारांना ‘लक्ष्मी’ दर्शनाचा वाढता योग

Early Campaigning Before Candidate Announcement : चार सदस्यीय प्रभागरचनेमुळे मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इच्छुकांकडून आर्थिक ताकदीचा खुला वापर. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच ‘टोकन’च्या माध्यमातून विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणुकीच्या रिंगणात समोर तगडा प्रतिस्पर्धी येण्याचे संकेत मिळू लागल्यानंतर इच्छुकांनी उमेदवारी घोषित होण्याची प्रतीक्षा करण्याआधीच प्रचाराची आघाडी उघडली आहे. मतदारांना आतापासूनच आकृष्ट करण्यासाठी विविध क्लुप्त्या लढवल्या जात आहेत.

