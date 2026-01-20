Municipal Votes : मतदान नेमके कमी पडले कुठे?; पराभूत उमेदवारांकडून शोध सुरू, ‘रसद वाटप’ही संशयाच्या भोवऱ्यात

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने महिनाभरात विविध उमेदवार व त्यांच्या पक्षांनी प्रत्येक प्रभागातील गल्ली-बोळात प्रचार पोहोचवला. मतदारांनी मतदान करावे, यासाठी मनधरणीपासून ते ‘रसद’ पुरविण्यापर्यंत विविध क्लृप्त्या लढविण्यात आल्या, तरीही अल्प मतांनी पराभव पत्करावा लागलेल्या उमेदवारांकडून मतदान नेमके कुठे कमी पडले, याचा शोध घेतला जात आहे..महापालिकेच्या वीस प्रभागांत प्रत्येकी चार उमेदवार निवडून द्यायचे होते. एका प्रभागात आठ ते सोळा उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. महायुती, महाविकास आघाडी तसेच लहान-मोठ्या पक्षांचे उमेदवार याशिवाय ७६ अपक्ष उमेदवार रिंगणात होते. .Municipal Corporation Election Result 2026 : मुंबईचा किंग कोण ? राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल आज, सत्ता कुणाची याकडे देशाचे लक्ष.सर्वांनी आपापल्या परीने प्रचार केला; मात्र निवडणूक जवळ येताच काही उमेदवारांनी जेवणाओळी सुरू केल्या. शेकडो कार्यकर्ते मोटारसायकलवरून प्रचार फेऱ्यांत सहभागी केले. या दरम्यान काही उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात रसद पुरवली..बहुतेक उमेदवाराकडे प्रभागनिहाय, गल्ली-निहाय मतदारसंख्या, तसेच झालेल्या खर्चाचा हिशेब आहे. विजयी उमेदवारांचा प्रश्न नसला, तरी रसद पुरवूनही पराभव स्वीकारावा लागलेल्या उमेदवारांमध्ये विशेष अस्वस्थता आहे. पहिला, दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवलेल्या उमेदवारांच्या मतांमध्ये मोठा फरक असल्याने नेमके कुठल्या भागातून मतदान कमी झाले, याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. .VVMC Election: हॉटेल बिल, ऑटो भाडे, बस तिकीटे अन्...; मतदान करा आणि मोठी सूट मिळवा, 'या' पालिकेची मतदारांसाठी खास ऑफर.अनेक उमेदवारांनी आपल्या विश्वासू कार्यकर्त्यांमार्फत ठराविक गल्ल्यांतील घरे गाठून ‘अमूक घरातून मतदान झाले का, कोणाला व किती वाजता झाले’ याचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, रसद वाटपाची जबाबदारी घेतलेल्यांनी ती मतदारांपर्यंत पोहोचवली का आणि नेमकी किती पोहोचवली, याचाही हिशेब सुरू आहे..‘पन्नास मतदार देतो’ असे सांगून जास्त रसद उचलणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात त्या पन्नास जणांपर्यंत वाटप केले का, याचा अंदाज तटस्थ व्यक्तींमार्फत घेतला जात आहे. ज्या ठिकाणी ‘रसद नाही, मते नाही’ अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे, तेथे रसद वाटप करणारेच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.