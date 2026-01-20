कोल्हापूर

Municipal Votes : मतदान नेमके कमी पडले कुठे?; पराभूत उमेदवारांकडून शोध सुरू, ‘रसद वाटप’ही संशयाच्या भोवऱ्यात

Post-Election Vote : प्रभागातील प्रत्येक गल्लीतील मतदारसंख्या, खर्च आणि मतदानाची वेळ तपासून कार्यकर्त्यांकडून घराघरात माहिती गोळा केली जात आहे.
Candidates reviewing ward-wise voting data after municipal election results.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने महिनाभरात विविध उमेदवार व त्यांच्या पक्षांनी प्रत्येक प्रभागातील गल्ली-बोळात प्रचार पोहोचवला. मतदारांनी मतदान करावे, यासाठी मनधरणीपासून ते ‘रसद’ पुरविण्यापर्यंत विविध क्लृप्त्या लढविण्यात आल्या, तरीही अल्प मतांनी पराभव पत्करावा लागलेल्या उमेदवारांकडून मतदान नेमके कुठे कमी पडले, याचा शोध घेतला जात आहे.

