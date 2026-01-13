कोल्हापूर

Kolhapur Election : महापालिकेच्या सत्तेसाठी पैशांचा खेळ रंगात; ‘लक्ष्मीदर्शन’ किती रुपयांचे, यावरच मतांची मोजदाद!

Vote Buying : मतदानाच्या तोंडावर पैशांची चलती; कार्यकर्ते, नेते आणि मतदार यांच्यातील अदृश्य व्यवहार,लोकशाही मूल्ये विरुद्ध पैशांचे प्रलोभन; महापालिका निवडणुकीत उभा ठाकलेला नैतिक प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या सत्तेच्या राजकारणातील ‘अर्थनाट्य’ सुरू झाले असून, ‘लक्ष्मीदर्शना’साठी कार्यकर्त्यांची प्रतीक्षा सुरू झाली आहे. पाकिटातून किती येणार, याचे आडाखे बांधले जात आहेत. काही ठिकाणी घरटी पाचशे, तर दुसरीकडे दोन हजार रुपयांच्या पाकिटाची चर्चा सुरू झाल्याने, घेऊया की नको, असे प्रश्न आकाराला आले आहेत.

