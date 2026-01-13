Kolhapur Election : महापालिकेच्या सत्तेसाठी पैशांचा खेळ रंगात; ‘लक्ष्मीदर्शन’ किती रुपयांचे, यावरच मतांची मोजदाद!

कोल्हापूर : महापालिकेच्या सत्तेच्या राजकारणातील ‘अर्थनाट्य’ सुरू झाले असून, ‘लक्ष्मीदर्शना’साठी कार्यकर्त्यांची प्रतीक्षा सुरू झाली आहे. पाकिटातून किती येणार, याचे आडाखे बांधले जात आहेत. काही ठिकाणी घरटी पाचशे, तर दुसरीकडे दोन हजार रुपयांच्या पाकिटाची चर्चा सुरू झाल्याने, घेऊया की नको, असे प्रश्न आकाराला आले आहेत..अवघ्या दोन दिवसांनंतर मतदानाचा दिवस उजाडणार आहे. कार्यकर्ते पाकीट आले की, वाटायचे अशा तयारीत आहेत. काहींची यंत्रणा त्यासाठी सक्रिय झाली असून, त्यांनी वाटपाचा नारळही फोडला आहे. महिलांना फेऱ्या, सभा, हळदी-कुंकूच्या कार्यक्रमांना बोलविण्याच्या निमित्ताने कार्यकर्ते थेट घरोघरी संपर्क साधत आहेत. .CM Devendra Fadnavis : मुंबईत जन्माला येऊन तुम्ही काय केले? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे बंधूंना सवाल.लक्ष्मी दर्शनाच्या प्रतीक्षेतील चेहरे मतदानाचा दिवस जवळ येऊनही अजून कसे वाटप नाही, याच्या विचारात आहेत. काही जण नेत्यांच्या आदेशाची वाट पाहत असून, कार्यकर्त्यांना दिलासा देऊ लागले आहेत. रात्रीच्या वेळीच वाटपाची यंत्रणा गतिमान करण्याची भाषा व्यक्त होऊ लागली आहे. पाचशेच्या पाकिटावर नाके मुरडली जात असून, दुसऱ्या भागात दोन हजार दिले असल्याचा खुलासा केला जात आहे. .कुटुंबातील एकूण सदस्य संख्या व प्रती एक हजार रुपये तरी द्या, असा सूरही व्यक्त होऊ लागला आहे. दरम्यान, गल्लीतील मतदारांना खूश करण्यासाठी जेवणावळ्या उरकल्या जात आहेत. मुख्य कार्यकर्त्यांकडे ती जबाबदारी सोपवली आहे. त्या त्या भागातील मतदारांशी संपर्क साधून जेवणावळ्यांचा पत्ता सांगून बोलावले जात आहेत. शाकाहारी व मांसाहारी जेवणाची सोय करण्यात आली आहे..Raj Thackeray : ठाकरेंचे आमदार गुवाहाटीला कसे नेले? बँकेतून लोन तर नव्हतं ना? राज ठाकरेंनी सांगितलं ५० खोक्यांचं गणित.... ‘बोली’वर करणार मतदान...?काही ठिकाणी ज्याच्या पाकिटाची बोली अधिक त्याच्या झोळीत मत, असे समीकरण आहे. निवडणूक कोणतीही असो, त्यात ते कोणताही बदल करत नाहीत. किंबहुना मत देण्यासाठी घराचा उंबरटाही ओलांडत नाहीत. .निवडणुकीत विजयाची गुढी रोवण्यासाठी त्यांच्या मतांची किंमत लक्षात घेऊन, शड्डू ठोकलेले उमेदवार त्यांच्या मनधरणीत व्यस्त आहेत. ‘ते’ मात्र ‘बोली’ वर मतदान करण्याच्या पवित्र्यावर ठाम आहेत..सुरुवातीला हक्काच्या लोकांना ...काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांकडे पाकिटे पोहोच झाली असली तरी वाटायची कोणाकोणाला, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. प्रभागाचा आवाका मोठा असल्याने, ज्यांना देणार ते मत देणार का, अशी धाकधूकही त्यांच्यात आहे. त्यामुळे सुरुवातीला हक्काच्या लोकांना देण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.