Municipal Election : विधानसभेला ज्यांचा जीव ओतून प्रचार केला, त्यांच्याच विरोधात उमेदवारीची वेळ

Changing Political Equations : विधानसभेतील भूमिका आणि महापालिकेतील वास्तव यातील तफावत स्पष्ट, पक्षप्रवेश व चार-सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे उमेदवारीची कोंडी. मतदारांना बदललेल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देण्याचे मोठे आव्हान
कोल्हापूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या उमेदवाराचा प्रचार केला, त्याच उमेदवाराच्या विरोधी पक्षाचे तिकीट घेण्याची वेळ नगरसेवकपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक उमेदवारांवर आली आहे. या महापालिका निवडणुकीत हे चित्र पाहायला मिळत आहे.

