Municipal Election : विधानसभेला ज्यांचा जीव ओतून प्रचार केला, त्यांच्याच विरोधात उमेदवारीची वेळ

कोल्हापूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या उमेदवाराचा प्रचार केला, त्याच उमेदवाराच्या विरोधी पक्षाचे तिकीट घेण्याची वेळ नगरसेवकपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक उमेदवारांवर आली आहे. या महापालिका निवडणुकीत हे चित्र पाहायला मिळत आहे. .विरोधी पक्षांमधून सत्ताधारी पक्षात झालेले पक्षप्रवेश व आघाड्यांच्या राजकारणामुळे समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. विधानसभा निवडणुकीत पुढील महापालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक इच्छुकांनी आमदारकीच्या उमेदवारांचा मनापासून प्रचार केला. .Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात.जणू आपलीच निवडणूक आहे, अशा रीतीने यंत्रणा राबविली. त्यामुळे त्या नेत्यांच्या राजकीय पक्षाचे त्या प्रभागातील पुढील उमेदवार हेच असतील हे जवळपास स्पष्ट झाले. गेल्या काही दिवसांपर्यंत हे चित्र असेच होते..परंतु, वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी विरोधी पक्षातील अनेक इच्छुकांनी सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला. त्यातच चारसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना आघाड्यांशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची समीकरणेच बदलून गेली. .Kolhapur Election : दहा वर्षांची प्रतीक्षा संपली; कोल्हापुरात अखेर महापालिका मतदान, शहरात प्रचाराचा धुरळा.ज्यांनी ज्या प्रभागातून ज्या पक्षाकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी सुरू केली होती, त्यांची चांगलीच अडचण झाली. त्यांना या नवीन पक्षप्रवेशांमुळे व आघाडीच्या राजकारणामुळे उमेदवारी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली. त्यामुळेच त्यांना नाईलाजास्तवपणे ज्यांच्या उलट प्रचार केला, त्यांच्याच पक्षाची उमेदवारी घेण्याची वेळ आली आहे, असे चित्र अनेक प्रभागांमध्ये दिसून येत आहे. .या इच्छुक उमेदवारांनी विधानसभेला घेतलेल्या भूमिकेच्या नेमकी उलटी भूमिका घेतल्याने हा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. तसेच या उमेदवारांना प्रभागात प्रचार करताना या बदललेल्या नवीन भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना थोडी अडचणही होणार आहे, तरीही प्राप्त परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी या उमेदवारांनी केल्याचे दिसत आहे. .कारण महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीनेच विधानसभेला प्रचारात ते आघाडीवर होते. त्यामुळे त्यांनी सध्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घेत, नवीन भूमिकेनुसार आपला प्रचार सुरू ठेवला आहे. माजी नगरसेवक, प्रबळ उमेदवारांवर .नवीन भूमिका घेण्याची वेळशहरातील विविध प्रभागांत गेल्या अनेक महिन्यांपासून इच्छुकांकडून महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू होती. गतवर्षी झालेली विधानसभा निवडणूक ही जणू या इच्छुकांसाठी रंगीत तालीमच म्हणायची. कारण स्वत:च्या निवडणुकीप्रमाणेच त्यांनी आमदारकीच्या उमेदवारांसाठी अहोरात्र काम केले. यामध्ये शहरासह उपनगरातील माजी नगरसेवक व प्रबळ उमेदवारांचा समावेश होता. त्यांच्यावर या महापालिका निवडणुकीत नवीन भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.