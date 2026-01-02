Kolhapur City : डॉक्टर्स अपुरे, रुग्ण अधिक; वॉर्ड दवाखान्यांत रांगा वाढल्या, महापालिका आरोग्य सेवेची कसोटी

कोल्हापूर : शहरातील हवेचे प्रदूषण व उपनगरांतून थेट मध्यवस्तीत वाहत येणारे नाले यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. किरकोळ आजारांपासून त्यांची सुटका होत नसल्याचे चित्र आहे. .रुग्णालय सरकरी असो की, खासगी तेथे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी नाही. नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे, त्यांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी महापालिका प्रशासनाचा सकारात्मक प्रयत्न असला तरी त्यात कधी कधी अडथळे येत असल्याचा रुग्णांचा अनुभव आहे. .Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.महापालिकेच्या मोठ्या तीन रुग्णालयांत डॉक्टर्सची अपुरी संख्या चर्चेची ठरली आहे. रुग्णालये व केंद्रांतील तक्रारी कमी होण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. - संदीप खांडेकर.शहरात सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा व आयसोलेशन रुग्णालये, तर ११ नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रे आहेत. तिथल्या बाह्यरुग्ण कक्षात रोज रुग्णांची उपचार घेण्यासाठी रांग लागलेली दिसते. रुग्णांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्यांच्यासाठी ही रुग्णालये आधारवड आहेत..Kolhapur City : लोकसंख्या वाढतेय, पण स्मशानभूमी तसेच; पंचगंगावर वाढता ताण, नागरिकांची फरफट सुरूच.वेळेत डॉक्टर्स उपलब्ध होत नसतील अथवा कर्मचारीच जागेवर नसतील, तर रुग्णांच्या संतापाचा उद्रेक होतो. खासगी रुग्णालयांतील डोईजड आर्थिक खर्च सोसण्यापेक्षा ही रुग्णालयेच त्यांच्या उपचारांवर रामबाण ठरणारी आहेत. .विशेषत: झोपडपट्टीतील रुग्णांच्या प्रशासनाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मात्र, उपचारासाठी दाखल होणारे रुग्ण व त्यातुलनेत सेवा देणारे कर्मचारी यांचे व्यस्त प्रमाण डोकेदुखीचे ठरते. नाइलाजास्तव खासगी रुग्णालयात रुग्णाला हलविण्याची वेळ त्यांच्यावर येते..प्रत्येक नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रात डॉक्टर्स, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता केल्याचे सांगण्यात येते. गर्भवती मातांची तपासणी, लहान मुलांचे लसीकरण ते रक्तदाब, शुगरची तपासणी करण्याचे कामही केले जाते. .रक्तदाब अथवा शुगरची तपासणी करणारी परिचारिका रजेवर असेल तर रुग्णांना थांबावे लागते. खासगी प्रयोगशाळेत जाऊन तपासणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. तीन आरोग्य मंदिरे लवकरच सेवेत भारत सरकारची आयुष्मान आरोग्य मंदिर ही सार्वजनिक आरोग्य सेवा योजना आहे. त्यांतर्गत शहरात २८ आयुष्यमान आरोग्यमंदिर स्थापन केली जाणार आहेत. .पैकी २५ कार्यरत झाली असून, तेथे डॉक्टर्सना नियुक्ती पत्रे दिली आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या ऑर्डर्सही काढल्या आहेत. तीन आरोग्य मंदिरे लवकरच रुग्णांच्या सेवेत कार्यरत होणार आहेत. त्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे..महापालिकेचे नागरी आरोग्य केंद्र गेले अनेक वर्षे कसबा बावड्यातील पॅव्हेलियन मैदानालगत आहे. या केंद्रात सर्व प्रकारचे लसीकरण केले जाते. साथीचे रोग असतील अथवा संसर्गजन्य रोग असतील, तर त्यावर येथे त्वरित उपचार केले जातात..गरोदर मातांची तपासणी करून त्यांना औषधे दिली जातात. किरकोळ आजारांवरील औषधे येथे उपलब्ध असतात. या केंद्रातील डॉक्टर व कर्मचारी रुग्णांच्या उपचारात गांभीर्याने लक्ष देतात. या केंद्राचे कामही सुरळीत असल्याचा आमचा अनुभव आहे. - धनश्री तोरस्कर, लाईन बझार .महापालिकेच्या नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रात चांगले उपचार केले जातात. सर्वसामान्यांना या केंद्राचा मोठा आधार आहे. डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांकडून रुग्णांची काळजी घेतली जाते. खासगी रुग्णालयांतून उपचार घेणे महागडे असते. तसेच त्याचा खर्च किती येईल, हे सांगता येत नाही. गेल्या काही वर्षांत विविध चाचण्यांसाठीचे खासगी प्रयोगशाळांतील शुल्काचा दर परवडत नाही. याउलट आरोग्य केंद्रातील चाचण्या कमी खर्चात होतात. ज्येष्ठ नागरिक, महिला ते युवक-युवतींवर येथे उपचार केले जातात. त्यामुळे कोणी आजारी पडले की, थेट आरोग्य केंद्रात येऊन उपचार घेण्यासाठी ते प्राधान्य देतात.- शिवराणी चाबूकस्वार, कसबा बावडा .कसबा बावडा शहराचा अविभाज्य भाग असला तरी या भागाने ग्रामीण ओळख जपली आहे. शेतकरी ते नोकरदार वर्ग या परिसरात राहतो. त्यांना कमी खर्चातील आरोग्य सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. बावड्यातील पॅव्हेलियन मैदानाच्या परिसरात महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रात चांगल्या सुविधा आहेत. येथे येणाऱ्या रुग्णाची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करत त्याच्यावर उपचार केले जातात. या उपचारांतून रुग्ण बरे होतात आणि त्यांना कमी खर्चात सेवा मिळते. खासगी लॅबमध्ये एखादी चाचणी करायची असेल तर खिशाला कात्री लागते. केंद्रात मात्र कमी खर्चात ती चाचणी केली जाते.- उत्तम माळी, कसबा बावडा .नागरी आरोग्य केंद्रातर्फे शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणांप्रमाणे सर्वेक्षण करण्यासाठी कर्मचारी घरा-घरांत येत असतात. काही केंद्रांवर डॉक्टर्स नसतील तर रुग्णांची अडचण होत असेल. अथवा कर्मचाऱ्यांच्या अजब वर्तणुकीला रुग्णांना सामोरे जावे लागत असेल. मात्र, ही केंद्रे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची आहेत. विशेषत: गरोदर मातांसाठी ही केंद्रे आधारवड आहेत. गोरगरीब घरांतील महिलांना येथे चांगले उपचार मिळतात. त्यांना डॉक्टरांकडून आरोग्याबाबत चांगला सल्ला दिला जातो.- सागर पाटील, कसबा बावडा .खासगी रुग्णालये चांगली व महापालिकेची रुग्णालये म्हणजे अस्वच्छता अशी सर्वसाधारण लोकांची कल्पना असते. मात्र, सर्वसामान्यांना महापालिकेची रुग्णालयेच महत्त्वाची ठरतात. आरोग्याचे कोणतेही प्रश्न असोत, त्यावर येथे चांगले उपचार होऊ शकतात. महापालिकेच्या रुग्णालयांबाबत वेगवेगळी मते असू शकतील. मात्र, आरोग्य सेवेचा विचार करता पंचगंगा रुग्णालयातील प्रसूती विभाग स्वच्छ व सुंदर आहे. तेथील कर्मचारी वर्गही चांगला आहे.- प्रणाली चव्हाण, लाईन बझार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.