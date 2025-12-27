कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : जकात-एलबीटी बंद, उत्पन्न आटले; महापालिकेचा कारभार पगारापुरताच मर्यादित!

Municipal Revenue Decline : जकात व एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिकेचा मुख्य महसुली स्रोतच आटल्याने पगार आणि प्रशासनापुरताच कारभार मर्यादित. प्रशासकीय व आस्थापना खर्च ६० टक्क्यांवर; नवे उत्पन्न स्रोत न शोधल्यास विकासकामे रखडण्याचा धोका
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जकात आणि एलबीटी बंदनंतर महापालिकेच्या उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोतच बंद झाले. शासन अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागते. महसुली, भांडवली व विशेष प्रकल्प, वित्त आयोग मिळून एकूण १३३४ कोटी ७६ लाख इतके जमेचे महापालिकेचे २०२५-२६ मधील अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आहे.

