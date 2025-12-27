Kolhapur Muncipal : जकात-एलबीटी बंद, उत्पन्न आटले; महापालिकेचा कारभार पगारापुरताच मर्यादित!

कोल्हापूर : जकात आणि एलबीटी बंदनंतर महापालिकेच्या उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोतच बंद झाले. शासन अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागते. महसुली, भांडवली व विशेष प्रकल्प, वित्त आयोग मिळून एकूण १३३४ कोटी ७६ लाख इतके जमेचे महापालिकेचे २०२५-२६ मधील अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आहे. .त्यातील अधिकतर खर्च आस्थापना, प्रशासकीय बाबींवर होतो. त्यापाठोपाठ इंधन, वीज बिलांच्या खर्चाचा क्रम आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी कमी निधी मिळतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महापालिकेने उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. - संतोष मिठारी.Kolhapur Municipal : ‘नगरपरिषद’ निकालाचा गुलाल उद्या दुपारपर्यंत; ४५ फेऱ्यांत निकाल स्पष्ट .महापालिकेला २०११ पर्यंत जकात हे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन होते. त्यातून २०११ मध्ये शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. पुढे जकात बंद झाली आणि एलबीटी आला. त्याला व्यापारी, व्यावसायिकांनी विरोध केल्याने राज्य सरकारने बंद केला. .त्यामुळे महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य मार्गच बंद झाला. त्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत गेली. सद्यस्थितीत महापालिकेचा उत्पन्नाचा मार्ग घरफाळा, नगररचना, इस्टेट परवाना विभागातून जातो. करांमध्ये दरवाढ केली, तर उत्पन्न वाढते असे होत नाही. Kolhapur Municipal.Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; जिल्हा परिषदेच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.त्याऐवजी माफक कर ठेवून जास्तीत जास्त करदात्यांकडून उत्पन्न मिळवावे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधले पाहिजेत. महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यादृष्टीने विविध विभागांकडे लक्ष द्यावे. प्रशासनावर होणारा सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंतच्या खर्चाचा गांभीर्याने विचार व्हावा. खर्चात बचत म्हणजे उत्पन्नात वाढ हे लक्षात घेऊन पावले उचलावीत..शासनाचे अनुदान अपुरेएलबीटी बंद झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून महापालिकेला दर महिन्याला सुमारे पंधरा कोटींपर्यंत अनुदान मिळते. त्यातून वेतनाचा खर्च केला जातो. विकासाकामांचा विचार करता शासनाकडून मिळणारे अनुदान अपुरे आहे..महापालिकेला हे करता येईलउत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून प्रकल्प राबविता येतील. या माध्यमातून उद्याने, पर्यटनस्थळांचा विकास करता येईल. बॉण्डच्या माध्यमातून निधी उभारावा. छत्रपती शिवाजी मार्केटसारख्या जुन्या इमारतींचा शहराच्या बदलत्या गरजेनुसार नव्याने रचना करून त्यात पार्किंगचा समावेश करत विकास करावा. त्यातून उत्पन्न वाढेल. पर्यटकांची गरज ओळखून सेवा दिल्यास उत्पन्न वाढणार आहे. आयटी कंपन्यांच्या नोंदणीचे धोरण राबविणेही उपयुक्त ठरेल..महापालिकेची २०२५-२६ मधील अपेक्षित महसुली जमा स्थानिक संस्था करपोटी अनुदान ः २३५ कोटी ४० लाख घरफाळा ः १०१ कोटी १६ लाख मार्केट भाडे ः ४२ कोटी ०४ लाख इतर संकीर्ण जमा ः ९० कोटी ७४ लाखशासकीय अनुदान ः ७ कोटी २८ लाख.नगररचना शुल्क ः ९१ कोटी २१ लाख परवाना शुल्क ः ५ कोटी ५० लाख आरोग्य विभाग ः ३ कोटी ८१ लाखपाणी हंसील, सांडपाणी अधिभार ः ८७ कोटी जल लाभ कर ः ४ कोटी १० कोटी एकूण जमा ः ७०७ कोटी ६४ लाख अपेक्षित महसुली खर्च आस्थापना, पेन्शन, मानधन ः ३६८ कोटी ४२ लाख.कार्यालयीन खर्च, देखभाल दुरुस्ती ः ११ कोटी २३ लाख सिंचन पाणीपट्टी ः १० कोटी शिक्षण मंडळ निधी ः ६४ कोटी ५० लाख रस्ते दुरुस्ती ः ८ कोटी संगणकीकरण ः १ कोटी ८० लाख. पाणी हंसील तूट भरपाई ः २३ कोटी २० लाख स्वःनिधीतून भांडवलीकडे वर्ग ः ४४ कोटी ३३ लाख विद्युत खर्च ः ५९ कोटी ४१ लाख इतर खर्च ः ७७ कोटी ६८ लाख केएमटी अर्थसाहाय्य ः १८ कोटी केमिकल, पाईपलाईन देखभाल ः २ कोटी ४० लाख एकूण खर्च ः ७०७ कोटी ६४ लाख.उत्पन्न वाढत नसल्याने विकासाच्यादृष्टीने उपक्रम राबविण्यावर महापालिकेवर मर्यादा येतात. त्यावर पर्याय म्हणून महापालिकेने उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावेत. त्यात रिकामी कार्यालये, शाळा, मैदाने भाडेतत्त्वावर द्यावीत. उद्यानांचा देखभाल-दुरुस्ती नियमितपणे होत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यासाठी उद्यानातील प्रवेशावर माफक शुल्क आकारावे.- स्वाती गोखले, नागाळा पार्क .कचरा संकलनावर महापालिकेने शुल्क अाकारावे. संकलित कचऱ्यातील प्लास्टिक, ई-कचरा बाजूला करून त्यांच्या विक्रीतून उत्पन्न मिळविता येईल. व्यावसायिक दुकाने, गाळ्यांचे सेल डिड करताना महापालिकेचे एनओसी बंधनकारक करावी. परवाने शुल्क आकारणीची यंत्रणा सक्षम करावी.-प्रीती पाचोरे, ताराबाई पार्क .महापालिकेने त्यांच्या आरक्षित जागेवर कायमस्वरूपी एक्झिबिशन सेंटर सुरू करावे. आस्थापना आणि प्रशासकीय खर्च कमी करावा. शहरालगतच जी गावे सध्या महापालिकेच्या विविध सेवांचा लाभ घेतात, अशा सर्व गावांना हद्दवाढीच्या माध्यमातून शहरात समाविष्ट करून घ्यावे. शहरातील पर्यटन स्थळांचा विकास करावा.- विज्ञानंद मुंढे, नागाळा पार्क .शहरातील विकास प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी महापालिकेने उत्पन्नवाढीवर भर द्यावा. त्यात आयटी उद्योग वाढीवर लक्ष द्यावे. जुन्या इमारतींचा व्यावसायिकदृष्ट्या नव्याने विकास करावा. नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसारखे ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून निधी उभारावा. शहरातील पर्यटनस्थळांचा विकास करावा. - रोहित पाटील, साई पार्क, कदमवाडी .काही ठिकाणी विनापरवाना बांधकामे झाल्याचे दिसते. अशा बांधकामांबाबत दंड आकारणी करावी. त्याबाबतची यंत्रणा सक्षम केल्यास त्यातून महापालिकेला आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मिती केली जाऊ शकते. अशा पद्धतीचा कचरा एकत्रित करून तो संबंधित कंपनीला विकल्यास मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न महापालिकेला मिळेल. - नम्रता नाईक-भोसले, नागाळा पार्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 