कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : महापालिका निवडणूक संपताच पुन्हा नवी जबाबदारी! जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः कसरत

ZP Election Duty : महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया नुकतीच पार पडली असताना इचलकरंजी महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी पुन्हा एकदा नव्या जबाबदारीच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
Municipal officials managing civic work alongside election duties in Ichalkaranji.

Municipal officials managing civic work alongside election duties in Ichalkaranji.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. महिनाभर ही प्रक्रिया सुरू होती. यामध्ये महापालिकेतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी या कामात व्यस्त होत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
ZP
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Work culture
jilha parishad election news
Jilha Parishad

Related Stories

No stories found.